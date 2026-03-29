足球／木蘭聯賽高雄先鋒關鍵戰退新北航源 總積分37分穩居榜首

木蘭足球聯賽周六上演精采對決，高雄先鋒作客輔大足球場迎戰新北航源，在攻防激烈的拉鋸戰中，憑藉上半場關鍵進球與門將穩健發揮，最終以1：0帶走勝利，不僅突破本季對戰僵局，更將總積分推進至37分，穩居榜首，持續朝冠軍寶座邁進。

比賽開局高雄先鋒迅速展現企圖心，第11分鐘由背號3號塚本奈緒開出角球，第一點爭頂後形成混戰，背號25號濱本瑪琳機警搶到第二點，門前躍起甩頭攻門破網，為球隊先馳得點，也替上半場奠定1：0領先優勢。

易邊再戰後，新北航源強化高位壓迫戰術，持續在前場施壓並製造多次角球機會，場面一度陷入膠著。第64分鐘，航源觀察門將站位稍微靠前，嘗試遠距吊射，但高雄先鋒門將三木良美迅速回追，成功化解險情。第67分鐘對手再度發動快速反擊，透過10號精準直塞，21號反越位成功形成單刀機會，所幸三木良美再次挺身而出，關鍵撲救力保球門不失。面對新北航源連番攻勢，高雄先鋒穩住陣腳，並透過防守反擊創造數次威脅進攻，可惜未能擴大比分。不過最終仍成功守住領先優勢，以1：0收下關鍵勝利。

值得一提的是，儘管此役為客場作戰，高雄先鋒仍吸引近百位球迷到場力挺，場邊不間斷的加油聲形成強大後盾，也對主隊新北航源造成無形壓力，成為球隊穩住戰局的重要力量。

回顧本季前兩度交手雙方皆以平局收場，新北航源一度成為高雄先鋒難以突破之勁敵。本場勝利不僅成功跨越這道「高牆」，更在賽季關鍵時刻搶下決定性三分，為爭冠之路注入強心針。高雄先鋒賽後表示，這場勝利屬於所有到場與遠方支持的球迷，「正是因為有大家的應援，我們才能守下這場重要戰役。接下來球隊將帶著這份力量，全力衝刺，朝冠軍之路邁進。」