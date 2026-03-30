花式滑冰／短曲止步不是終點 李宇翔仍在挑戰中持續成長

李宇翔結束2026年米蘭冬奧賽程後，隨即轉戰世界青年花式滑冰錦標賽，最終以總排名第13名作收。談到這次成績，李宇翔坦言，教練原本期待他能闖進前10名，但最後未能達標，與自己原先設定的目標仍有些落差。

儘管如此，李宇翔仍將這次比賽視為一次重要的磨練，並把目標轉向 2026 年捷克世錦賽。這也將是他生涯第二度站上世錦賽舞台。雖然此次未能晉級長曲，李宇翔依舊持續替台灣花式滑冰寫下新的歷史篇章。

不只追高難度，更想滑出完整自己

李宇翔在2026年冬奧長曲賽事中順利完成關鍵四周跳，繼2025年哈爾濱亞冬運後，再度於正式國際賽場穩定完成這項高難度動作。 歐新社

李宇翔在2026年冬奧長曲賽事中順利完成關鍵四周跳，繼2025年哈爾濱亞冬運後，再度於正式國際賽場穩定完成這項高難度動作，也成功克服賽前一度找不到感覺的心理壓力。

李宇翔坦言，自己目前四周跳成功率不算低，但仍偶爾會出現圈數不足周的情況，也就是轉體未完整達到四圈。對花式滑冰選手來說，這樣細微的差距，往往就是分數與難度認定的關鍵。

對他而言，真正站上比賽場上後，高難度動作能否執行，仍得視當天的身體狀態，現場感受與掌握度綜合判斷。不過，比起單一高難度動作的完成，他更在意的始終是整套節目的完整度與成熟度，希望在穩定突破與藝術表現之間，滑出更成熟的自己。

從「璃龍組」看見默契 李宇翔更懂專注當下

在持續追求個人突破的同時，李宇翔也始終關注國際賽場上不同項目的表現。 李宇翔提供

在持續追求個人突破的同時，李宇翔也始終關注國際賽場上不同項目的表現。談到雙人滑時，李宇翔特別提到自己很欣賞日本知名雙人組合「璃龍組」——三浦璃來與木原龍一。他說，這對搭檔最吸引人的地方，不只是高難度的拋跳與托舉，更是節目之中展現出的默契與信任感。

李宇翔認為，雙人滑最迷人的核心，其實從來不是單純炫技，而是兩位選手之間那種幾乎出於本能的配合。那種毫不猶豫地把自己交給對方、又能穩穩接住彼此的感覺，不可能在短時間內養成，而是經過長時間磨合才逐漸建立起來的默契與穩定度。也正因如此，他更佩服那些能在國際賽場上展現頂尖配合的雙人組。

李宇翔進一步指出，現階段這條路並不適合自己。除了他本身體型較為精瘦，力量條件未必符合雙人滑的需求之外；台灣花式滑冰選手原本就不算多，要找到一位在技術、身高、節奏與默契上都能高度契合的搭檔，實際上難度相當高。也因此，他沒有讓自己分心去想像另一種可能，而是把重心重新拉回眼前。對現在的他而言，最重要的，仍然是先把個人項目做到最好。

阿嬤守在場邊，也守住他追夢的勇氣

李宇翔認為，家人的支持從來不是壓力，而是一種讓他更想努力的力量。 李宇翔提供

李宇翔認為，家人的支持從來不是壓力，而是一種讓他更想努力的力量。他沒有把一路以來的付出與陪伴看成負擔，反而總想著，要把這些心意化成自己繼續往前滑的動力。每一次站上賽場，他都會提醒自己盡全力去完成，因為他知道，只要自己滑得開心、表現得好，家人也會跟著感到安心與喜悅。

而在這份支持之中，阿嬤始終是他最深刻的依靠。從小到大，陪著他練習、陪著他參加比賽的人，大多都是阿嬤。父母因工作繁忙，難以時常到場；但阿嬤總是穩穩地守在一旁。那樣的陪伴不張揚，也未必總被看見，卻像一道安靜而堅定的力量，撐著他一路走到今天。

保加利亞教練帶來的不只是技術升級

目前李宇翔的外籍教練為 Ivan Dinev（迪涅夫），他擁有三度參加奧運經驗，對比賽節奏、場地運用與動作安排都有深厚理解。 李宇翔提供

目前李宇翔的外籍教練為 Ivan Dinev（迪涅夫），他擁有三度參加奧運經驗，對比賽節奏、場地運用與動作安排都有深厚理解。他不僅要求李宇翔完成動作，更幫助他把動作做得更聰明，包括如何有效運用場地、如何讓裁判清楚看見表現重點，以及如何在技術與整體呈現之間取得平衡。這些細節，往往就是高層級比賽的分水嶺。

李宇翔的進步，不僅來自苦練，也來自對比賽理解的持續提升，而保加利亞教練的加入正是關鍵之一。李宇翔表示，雙方溝通順暢，教練帶來的幫助不只是技術修正，更重要的是在比賽策略與整體滑行思維上的提升。

李宇翔認為，教練最珍貴的地方就在於豐富的大賽經驗，而這些經驗也實際轉化成對自己有幫助的策略建議。平時兩人並不會固定只談某一項內容，而是依照比賽狀況與當下需求隨時調整，也讓他在面對比賽時更有方向。

從每一位選手身上，慢慢拼出更完整的自己

李宇翔形容自己是那種會「綜合吸收」的選手，不是單純模仿某一個人。 李宇翔提供

談到與其他選手同場競技的感受，李宇翔表示，自己很難只特別點出某一位令他印象最深刻的選手，因為幾乎每一位選手都帶給他不同的啟發。由於他會從頭到尾觀察比賽，也把這些過程當成一種觀摩，因此每看完一位選手的表現，心裡都會浮現不同想法，思考哪些方法值得借鏡；哪些比賽處理方式或身體運用模式也許適合自己。

李宇翔形容自己是那種會「綜合吸收」的選手，不是單純模仿某一個人，而是從不同選手身上各自學習，再慢慢消化、轉化成屬於自己的東西。

短曲止步長曲門外 李宇翔在挑戰中累積養分

李宇翔在ISU世錦賽中由於短曲排名未能擠進前24名，最終遺憾無緣晉級長曲決賽。 李宇翔提供

李宇翔在ISU世錦賽中由於短曲排名未能擠進前24名，最終遺憾無緣晉級長曲（Free Skating）決賽。儘管如此，李宇翔此役仍展現出挑戰高難度動作的企圖心。比賽過程中，他在第二跳 3A（三周半跳）因不足圈而出現跌倒失誤，但整體演出在藝術表現、情感投入與節目感染力上，仍獲得正面評價。尤其在歷經冬季奧運洗禮後，可以明顯看見他在技術穩定性、比賽內容，以及藝術層面的情感共鳴上，都有進一步成長。

把恢復當成訓練的一部分 李宇翔學著走得更長遠

李宇翔進一步指出，經過世錦賽後，休息和訓練一樣重要。 李宇翔提供

李宇翔進一步指出，經過世錦賽後，休息和訓練一樣重要。他坦言，每一場高強度比賽，對身體而言都是不小的消耗，因此在持續訓練之前，必須先讓身體恢復到足夠的狀態，否則受傷風險也會隨之提高。對現在的他而言，如何在訓練與休息之間取得平衡、盡量維持身體健康，並更細緻地照顧自己的身體與心理狀態，都是接下來必須面對的重要課題。

談到教練對自己的期待，李宇翔表示，並沒有因此感受到太大壓力。他認為，那更像是一種信任，也是一種期待，代表教練相信自己有能力做到。至於最終結果能走到哪裡，他不想讓自己先陷入緊張，而是希望把每一件該做的事做好，踏實地朝著目標一步一步前進。

（全文由作者授權提供）