賽車／保時捷卡雷拉盃台灣車手奪冠 頒獎驚喜播國歌

在日本F1鈴鹿賽道舉行的保時捷卡雷拉盃日本賽首站，台灣車手TigerWu今天拿下職業/業餘組冠軍，頒獎典禮上升起中華奧會會旗，卻是播放中華民國國歌，讓車迷直呼感動。

保時捷卡雷拉盃日本賽（Porsche Carrera CupJapan，PCCJ）創辦於2001年，是日本頂級的單一品牌錦標賽，所有參賽車手統一使用保時捷911GT3Cup賽車，不但確保比賽的公平性，比賽結果更取決於車手的技術、策略和團隊合作。

2026年PCCJ規劃有7站賽事，並經常作為SUPERGT與F1日本大獎賽等高規格賽事的墊賽，為車手提供極佳的媒體曝光度。

今天的比賽，就是安排在世界一級方程式賽車（Formula One，F1）日本大獎站前進行，最終由來自台灣的車手Tiger Wu拿下職業/業餘（PRO/AM）組冠軍。

讓人意想不到的是，頒獎典禮上，大會播放的是中華民國國歌，讓不少前往觀看F1的台灣車迷，都相當感動。

根據官網介紹，今年9月9日就將滿60歲的Tiger Wu來自台灣，他的賽車和賽車服上，都會印上可愛的「巧虎」圖案，和緊張刺激的賽車有著超萌反差。