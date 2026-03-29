HVL／會讀書也會打球！建中奪季軍寫隊史新猷

114學年高中排球聯賽（HVL）甲級決賽今天在台體大進行壓軸賽程，率先登場的男子組季軍戰，建國中學在攻擊端穩定發揮，以25：15、25：19、25：19擊敗福誠高中，勇奪季軍，不僅寫下隊史最佳成績，也收下隊史首座獎座。

寫下隊史新猷，建中林柚宇賽後難掩激動情緒，「非常開心，也很感動。」他回顧三年來的歷程，表示從高一進入球隊時便立下目標，希望能闖進決賽，「我們答應教練三年內一定要做到一次。」

林柚宇提到，高二賽季因主力受傷影響，球隊未能突破，但也讓團隊更渴望證明自己；到了高三，隨著防守與接發球提升，整體戰力逐漸成形，「這次能打進四強，防守與接發球的進步很關鍵。」

建中複賽曾敗給福誠，本季最終戰漂亮復仇，林柚宇笑說：「今天能贏回來真的很開心。」他指出，透過快攻牽制再帶動兩側進攻，是球隊發揮的重要關鍵，最後他也向隊友表達感謝，「辛苦了，你們在我心中永遠是最棒的。」為三年的旅程畫下難忘句點。

女生組季軍賽由華僑高中對上鶯歌工商，首局雙方即陷入拉鋸，關鍵時刻華僑發出「愛司」球，以27：25先下一城，第二局再以25：21取得「聽牌」優勢，儘管第三局以20：25讓出，第四局仍以25：16鎖定勝利和季軍獎盃。

華僑高中隊長周竩涵表示，奪下季軍開心又興奮，「雖然沒辦法打進冠亞軍，但能笑著回學校也是一件很棒的事情。」她認為本場比賽勝負關鍵在於替補球員的穩定發揮，「中段我們一度有點低潮，士氣起不來，但學妹上來之後有穩定輸出，幫助我們把節奏拉回來。」