快訊

準備應對「進一步升級」 美國密謀進攻…伊朗國會議長：等美軍從地面進入伊朗

上凱道為柯文哲討公道 黃國昌哽咽：做得不夠多不夠快…很愧疚

女星「如何呢、又能怎」翻唱李白爆紅 李榮浩怒撕強行侵權：你是來報仇的嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

HVL／會讀書也會打球！建中奪季軍寫隊史新猷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
建中奪下季軍寫隊史最佳。圖／高中體育總會提供
建中奪下季軍寫隊史最佳。圖／高中體育總會提供

114學年高中排球聯賽（HVL）甲級決賽今天在台體大進行壓軸賽程，率先登場的男子組季軍戰，建國中學在攻擊端穩定發揮，以25：15、25：19、25：19擊敗福誠高中，勇奪季軍，不僅寫下隊史最佳成績，也收下隊史首座獎座。

寫下隊史新猷，建中林柚宇賽後難掩激動情緒，「非常開心，也很感動。」他回顧三年來的歷程，表示從高一進入球隊時便立下目標，希望能闖進決賽，「我們答應教練三年內一定要做到一次。」

林柚宇提到，高二賽季因主力受傷影響，球隊未能突破，但也讓團隊更渴望證明自己；到了高三，隨著防守與接發球提升，整體戰力逐漸成形，「這次能打進四強，防守與接發球的進步很關鍵。」

建中複賽曾敗給福誠，本季最終戰漂亮復仇，林柚宇笑說：「今天能贏回來真的很開心。」他指出，透過快攻牽制再帶動兩側進攻，是球隊發揮的重要關鍵，最後他也向隊友表達感謝，「辛苦了，你們在我心中永遠是最棒的。」為三年的旅程畫下難忘句點。

女生組季軍賽由華僑高中對上鶯歌工商，首局雙方即陷入拉鋸，關鍵時刻華僑發出「愛司」球，以27：25先下一城，第二局再以25：21取得「聽牌」優勢，儘管第三局以20：25讓出，第四局仍以25：16鎖定勝利和季軍獎盃。

華僑高中隊長周竩涵表示，奪下季軍開心又興奮，「雖然沒辦法打進冠亞軍，但能笑著回學校也是一件很棒的事情。」她認為本場比賽勝負關鍵在於替補球員的穩定發揮，「中段我們一度有點低潮，士氣起不來，但學妹上來之後有穩定輸出，幫助我們把節奏拉回來。」

籃球

延伸閱讀

UVL／五局大戰擊敗國北教 大仁科大奪季軍創近14年最佳

籃球／EBC國小籃賽台中新平國小拚總冠軍 王以安夢想進北一女

NBA／艾倫復出帶動騎士寫飆分紀錄 教頭笑談：差點忘了他還在隊上

HVL／建中寫隊史新頁挺進四強 豐原高商穩住陣腳續拚三連霸

相關新聞

高球／又是DUI 老虎伍茲佛州驚傳車禍翻車涉嫌藥駕遭捕

美國高壇傳奇、擁有15座大滿貫冠軍的「老虎」伍茲（Tiger Woods），於今天傳出在佛羅里達州朱庇特島住家附近驚傳嚴重車禍，伍茲駕駛的休旅車在超車時不慎翻覆，隨後因涉嫌「受影響駕駛（DUI）」遭警方逮捕，這也是這位50歲的名將職業生涯中，第三度陷入與車禍或藥物影響駕駛相關的法律爭議。

邁阿密女網／莎芭蓮卡風光寫連霸 成「陽光雙賽」奪冠第5人

感情、事業兩得意的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），邁阿密女網賽決賽以6：2、4：6、6：3擊敗地主好手高芙（Coco Gauff），不但完成衛冕，且完成同年包辦印地安泉和邁阿密「陽光雙賽」金盃紀錄，成為2022年波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）後第一人。

桌球／林昀儒T聯賽封王傳捷報 海外戰將於7月25日首度移師新竹

日本職業桌球聯賽T.League 2025-2026賽季於今日落幕，東京木下隊我國好手林昀儒在總決賽中大放異彩，拿下兩點助球隊登上隊史第五座總冠軍，這不僅是林昀儒繼年初杜哈冠軍賽封王後的又一力作，更讓他在2026年開季便穩居世界排名前十，展現近兩年來的競技巔峰狀態。

HVL／會讀書也會打球！建中奪季軍寫隊史新猷

114學年高中排球聯賽（HVL）甲級決賽今天在台體大進行壓軸賽程，率先登場的男子組季軍戰，建國中學在攻擊端穩定發揮，以25：15、25：19、25：19擊敗福誠高中，勇奪季軍，不僅寫下隊史最佳成績，也收下隊史首座獎座。

UVL／五局大戰擊敗國北教 大仁科大奪季軍創近14年最佳

UVL公開一級決賽今天進行114學年最終日賽程，男子季軍戰上演五局大戰，大仁科大靠曾茂聰、鄭偉志合拿40分，以34：32、25：20、23：25、12：25、15：13力退上屆第3的國北教大，季軍入袋創隊史近14年最佳戰績。

路跑／8900健兒熱血奔跑 2026台南大亞旺萊馬拉松開跑

2026大亞旺萊馬拉松今晨在台南關廟開跑，吸引近8900名跑者熱血與會，創歷屆報名人數新高，選手們熱血之際，更深度體驗旺萊之鄉關廟自然與文化魅力，活動在午後圓滿落幕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。