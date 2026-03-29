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UVL／五局大戰擊敗國北教 大仁科大奪季軍創近14年最佳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
大仁科大奪下季軍後開心慶祝。圖／大專體育總會提供
大仁科大奪下季軍後開心慶祝。圖／大專體育總會提供

UVL公開一級決賽今天進行114學年最終日賽程，男子季軍戰上演五局大戰，大仁科大靠曾茂聰、鄭偉志合拿40分，以34：32、25：20、23：25、12：25、15：13力退上屆第3的國北教大，季軍入袋創隊史近14年最佳戰績。

這是98到100學年度連三屆拿下亞軍的大仁科大，近14屆最佳戰績，執行教練葉丁嘉表示，這場球正常應該是可以用三局取勝，「第三局後半段整個節奏亂掉，加上失誤太多，整體而言不是很理想，打到第五局才贏。」

第四局大仁科大陣容大調整，讓主力球員下場休息，葉丁嘉說：「有跟球員說，就是要全力拚第五局，這個策略是奏效的。」他不擔心放掉第四局後，士氣被對手拐走，「我對我們的球員有信心。」

葉丁嘉不諱言，四強賽的目標設定要晉冠軍戰，「只可惜昨天對中原大學之戰，整體作戰流暢度不如預期，攻擊手如果有正常發揮，應該是勢在必得，結果就差在臨門一腳，輸掉球賽，很可惜。」

專程到場為球員加油的大仁科大人事室主任陳立材表示，重返一級也不是很久的事，至於久遠年代的明星球員多已成為教練，球員已經盡力了，能夠為學校爭取到第三名的名次，還是很棒。

決勝局大仁科大將比數拉開至13：8，14：10後錯過3個賽末點，最後一顆球還是回到2號位，由拿下第14分的曾茂聰霸氣收官。

曾茂聰說自己沒太多想法。「不管最後一分還是第14分，每個人都很重要，就是跟大家說每個人都要準備好，不知道舉球員會舉給誰，盡全力去拿最後一分，不要緊張，後面有點小亂流，最後球舉到我這邊，就全力為球隊得分。」

和曾茂聰一樣都為球隊貢獻20分，自我要求很高的「三角嘴」鄭偉志，賽後受訪時勉強擠出笑容，「關鍵時刻的球都沒有把球處理好，一些士氣球都沒有調整好，很傷士氣，發球和接發球自己失誤太多，回去要再多練。」

國北教大總得分115：109略勝一籌，四強賽熄火只得10分的李元也回神，拿下全場最高的32分，無奈仍吞下敗仗，以第四名作收

中原大學 大仁科大 國北教大

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