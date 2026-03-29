路跑／8900健兒熱血奔跑 2026台南大亞旺萊馬拉松開跑

2026大亞旺萊馬拉松今晨在台南關廟開跑，吸引近8900名跑者熱血與會，創歷屆報名人數新高，選手們熱血之際，更深度體驗旺萊之鄉關廟自然與文化魅力，活動在午後圓滿落幕。

大亞集團主辦的大亞旺萊馬拉松多年來累積口碑，適逢業者71周年暨賽事第六屆雙重里程碑，以「綠動起跑．永續同行 」為主軸，

賽道路線行經關廟、龍崎、左鎮等區，跑者們在國際級賽道上奔馳，穿越鳳梨田、山林景觀與彩繪村，登上二寮觀日亭俯瞰壯麗山谷，深度體驗旺萊之鄉的自然與文化魅力。

主辦單位說，這次賽事也出現感人一幕；有跑者完成人生第1000場馬拉松里程碑，大會特別於終點頒發紀念獎盃；同時，百馬獎選手高達數百位（涵蓋100場至800場以上里程碑），較去年大幅成長。

為落實ESG(環境保護、企業責任、公司治理）這次賽事也首度推出專屬高中以下學生的免費體驗營。報名跑者可攜子女或開放台南在地學生參與，從「識破電力小怪物」到直擊「超級大電池儲能櫃」，最後還要踏進鳳梨田感受大地的溫度與手作DIY，讓孩子在遊戲中種下能源永續與地方認同的種子。同時安排再生手作、鳳梨低碳美食、環境教育互動、在地小農與學校社團表演，融合DIY、講座與綠食體驗等。

主辦單位說，未來可規畫賽事用電全由大亞太陽能/儲能案場綠電供應，結合碳足跡盤查與減量標籤申請，朝全台首場「企業自有能源實績完全抵換」的淨零馬拉松邁進。

2026大亞旺萊馬拉松今在台南關廟開跑，吸引近8900名跑者熱血與會，創歷屆報名人數新高。記者謝進盛／翻攝