田徑／楊俊瀚首戰10秒11達亞運標準 不在乎超風速滿意表現

台灣男子100公尺全國紀錄保持人楊俊瀚今天在美國UCF田徑邀請賽中，於超風速情況下飆出10秒11的成績，完成新賽季首戰，他表示，還算滿意這場表現。

現年29歲的楊俊瀚在2018年日本大學田徑公開賽，寫下10秒11的台灣男子100公尺全國紀錄，至今無人能破。

近年來都將重心放在美國訓練的楊俊瀚，從去年5月香港田徑賽受傷後，經過將近10個月才正式復出參賽，今天在美國UCF田徑邀請賽，於每秒2.2公尺的超風速下，以10秒11、分組第2名過終點。

依照田徑賽事規定，比賽時的平均風速必須在每秒2公尺以內，成績才會被列入紀錄。

楊俊瀚今天透過經紀人告訴中央社記者，距離前一次出賽真的有點久，因此這次成績自己覺得還行，「我過終點時看到第1名的成績是9秒96，所以就覺得有可能（達亞運標），不過一問之下才知道超風速。」

楊俊瀚提到，能健康出賽並且跑出這樣的成績自己還滿興奮的，儘管不列入紀錄，不過能在新賽季有個好的開始還是很令人期待，畢竟去年新賽季首戰也是超風速，但只有跑出10秒39。

儘管楊俊瀚還沒達到名古屋亞運的參賽標準10秒20，但他一點都不擔心，「只要保持健康，順順地跑下去，相信這個成績不會太難達到。」

接下來楊俊瀚還將繼續在美國參加3場比賽，而和台灣賽制比較不同的地方，在於美國賽事多半是採取一趟的計時決賽，選手不用經歷預賽、複賽。

參加完美國賽事後，楊俊瀚5月將轉戰日本參加2至3場比賽，接著就會回到台灣參加6月6日登場的台灣國際田徑公開賽，這也是他今年在台灣的首場賽事。