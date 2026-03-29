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邁阿密女網／莎芭蓮卡寫連霸 成陽光雙賽奪冠第5人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

感情、事業兩得意的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），邁阿密女網賽決賽以6：2、4：6、6：3擊敗地主好手高芙（Coco Gauff），不但完成衛冕，且完成同年包辦印地安泉和邁阿密「陽光雙賽」金盃紀錄，成為2022年波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）後第一人。

成為史上第5位包辦「陽光雙賽」冠軍的女將，莎芭蓮卡加入「玉羅剎」葛拉芙、「克媽」克莉絲特斯（Kim Clijsters）、白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）和斯威雅蒂行列，她說：「這對我意義重大，我的目標一直是名留青史，而我做到了，感覺很不真實。我不知道我是怎麼辦到的，但我現在以此為榮，當然也超級開心這座美麗獎盃到手。」

賽前兩人12度對戰剛好各拿6勝，莎芭蓮卡在2小時11分鐘大戰取得交手領先後，在頒獎典禮上先和高芙致意，「妳讓我變成更好的球員，總是能吸引全場觀眾。」比賽中莎芭蓮卡一度和亂喊「出界」的球迷發生言語衝突，頒獎典禮上她也為自己失態說抱歉，但也「教育」球迷不該在比賽過程干擾球員。

獲得地主球迷支持的高芙，過往參戰最佳只到第四輪，今年打出突破表現，和冠軍差了一盤的她說：「沒能有更好成績讓人難受，但我這周有滿滿樂趣，你們讓這周的每一天都充滿活力。」

這是莎芭蓮卡生涯第24冠，且是小威廉絲（Serena Williams）2013到15年締造3連霸後，第一位邁阿密女網完成衛冕的選手。

邁阿密 高芙 莎芭蓮卡

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