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LPGA／福特錦標賽第3回合 錢珮芸飆68桿排第17名

中央社／ 台北29日電
台灣女子職業高爾夫好手錢珮芸。 美聯社
台灣女子職業高爾夫好手錢珮芸。 美聯社

LPGA福特錦標賽今天結束第3回合，台灣女子職業高爾夫好手錢珮芸抓6博蒂、吞2柏忌繳出68桿，以3天低於標準11桿的205桿、暫並列第17名。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）福特錦標賽（Ford Championship）總獎金225萬美元（約新台幣7185萬元），比賽在亞利桑那州鳳凰城開打，台灣有徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸、程思嘉4人參賽。

經過前2回合激戰，台灣僅錢珮芸、曾雅妮順利晉級後2回合的決賽。

錢珮芸今天從第1洞出發，一下場就接連在第1、2洞抓博蒂開胡，可惜在第4洞吞下柏忌，但隨後又在標準5桿的第7洞抓博蒂回補，前9洞繳出34桿的好成績。

轉場後錢珮芸又在第10洞抓博蒂入袋，後9洞同樣繳出34桿，讓她穩定發揮以68桿完成號稱「排名移動日」的第3回合。

錢珮芸今天平均開球距離達287碼相當夠水準，上球道率也有78.5%的成績，只可惜鐵桿失準，標準桿上果嶺率僅66%。

現年35歲的錢珮芸，在LPGA生涯還未能奪冠，共計13場打進前10名，今年賽季則已經參加2場比賽都順利晉級。

至於同樣晉級的「微笑球后」曾雅妮，前2回合分別繳出67、70桿，結果今天找不到開球木桿的準星，全場開球上球道率僅42%，讓她幾乎都在救球，雖然抓了4博蒂，但也吞下5柏忌，單回合繳出73桿，以總桿數210桿跌落至並列第51名。

近況火燙的韓國好手金孝周，今天抓9博蒂、獵1鷹、0失誤的飆出61桿，以3回合191桿、4桿差距獨居領先，她上週才拿下LPGA創建者盃冠軍，很有機會連2週捧起金盃。

曾雅妮 鳳凰城 程思嘉

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