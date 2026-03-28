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UVL／粉碎台師連26季晉決賽美夢 成軍3年中信將和衛冕軍北市大爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
成軍3年的中信學院首度闖進到UVL女子組冠軍賽。圖／大專體總提供
成軍3年的中信學院首度闖進到UVL女子組冠軍賽。圖／大專體總提供

UVL四強決賽今天登場，成軍3年的中信學院在蔡幼群得28分下，以3：2打敗上屆亞軍台灣師大，首闖UVL大專排球聯賽公開女子一級冠軍戰喜極而泣，台師連26季晉決賽美夢破滅淚崩，明天將由中信和衛冕軍台北市大對決爭冠。

首場四強賽波瀾不興，複賽11連勝登頂的北市大多點開花，林良黛、甘可慧、陳莉鈞和翁梓勻得分都上雙，其中林良黛得13分最高，以25：18、18、21打敗上屆季軍高雄師大，高師陳思妤13分，喬玟心12分。這是台北市大自107年學年度起，連8季晉決賽，將力拼連結台北體專、台北體院時代隊史第9座冠軍盃，也是近6年第5冠。

台北市大執行教練鄧衍敏透露，複賽後有針對流暢度和缺失作強化，「此役前兩局我隊的應變調整掌握得比對手好，第3局對手有針對重點選手攔網並調整隊型，致戰況陷入膠著，還好球員很有耐性並穩定地作失分後的突破。」

主場既是優勢但也是壓力，北市大主將甘可慧氣場強大的說：「我就是專注在自己身上，不管到那裡，都是主場！」舉球員陳莉鎔說：「我很喜歡在主場比賽，但可能因為對自己的要求太高，會縮在自己的圈圈裡，這場有點放不開。」

另役中信學院和台灣師大鏖戰兩個半小時，以3：2拿下最後勝利，雖然「17」張稦豈狂砍24分，台師總得分107：102比對手多5分，還是黯然吞下敗仗，全隊哭成淚人兒。

拿下全場最高28分的蔡幼群賽後坦言開心到腦筋有點空白。「整個團隊做得最好的部分，是發球和攔網有給對手很大的壓力。」決勝局拿下第14分「聽牌」的「包子」包茵綺說：「賽前沒有去想結果，就是全力以赴。」

中信學院執行教練莊明叡表示，今天就是覺得這場會贏，「複賽1：3輸球，今天該有的發球威力有，加上對手接發球失誤比複賽多，拿下兩局後球員有些急，後半段打到有點恍神，sign好的都會跑錯位置，還好決勝局沒再出現。」

成軍第3年便闖進冠軍戰，莊明叡坦言接下來是場硬仗，「對手一直以來都比我們穩定，必須要打出最好的一場比賽才有機會贏球，發球威力一樣要再加強，畢竟北市大攻擊手比我們高，如果她們的接發球接到位，我們就不好攔網。」

陳思妤 籃球 台灣師大 排球

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