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桌球／T聯賽鄭怡靜也助隊奪冠 回首職桌之路自律是給球迷最好交代

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
鄭怡靜代表神奈川木下隊奪下T聯盟女子組冠軍。圖／司格特運動行銷提供
鄭怡靜代表神奈川木下隊奪下T聯盟女子組冠軍。圖／司格特運動行銷提供

繼昨日「小林同學」林昀儒於日本職業桌球聯賽T.League巔峰封王後，台灣桌球一姐鄭怡靜所屬球隊也於今日天強勢出擊。代表神奈川木下隊（Kinoshita Kanagawa）以3：2擊敗強敵日本生命隊，成功奪下本賽季女子組總冠軍，與林昀儒雙雙站上聯賽的最高殿堂。

身為T.League創始元年的指標性球員，鄭怡靜更對T.League聯賽即將首度移師新竹舉辦開幕戰感到非常期待，對於台灣有機會舉辦高規格的賽事感到非常榮幸。

回顧2018年T.League創立初期，鄭怡靜便是聯賽中不可或缺的海外星光。歷經奪下單賽季MVP的榮耀，以及無數次在日本客場的單打奮戰，她始終保持著對職桌賽事的熱血與初衷。鄭怡靜表示為了維持最好的狀態回饋球迷，她對私生活有著極近苛求的自律。她透露自己每天盡可能在晚上 9 點就上床休息，並確保擁有8小時以上的充足睡眠，這種高品質的恢復是她能在高壓環境下穩定輸出的核心關鍵。

結束今天總冠軍戰的洗禮，鄭怡靜隨即將目光投向4月底於英國倫敦開打的「世界桌球團體錦標賽」。對她而言，今年意義非凡，正逢她個人參戰世錦賽的第20周年。從20年前初出茅廬的青澀女孩，到如今成為台灣女團的靈魂領袖，看到隊中出現三位年齡差距達10歲以上的新面孔，鄭怡靜感到無比欣慰。身為學姐，她期許將多年磨練的職業態度與實戰經驗無私傳承，更期待與年輕學妹們交流備戰心法，在切磋中共同成長。

挾帶今天成功奪冠的強大氣勢，球迷們也更加引頸期盼即將到來的「Nojima T.League 蛋牌 2026-27 賽季開幕戰」。這場寫下 T.League 成立八年來首度跨海舉辦的歷史性賽事，將於7月25日在「新竹縣立體育館」重磅登場。開幕戰的對戰陣容可謂星光熠熠，女子組將由今日封后、台灣桌球一姐鄭怡靜所屬的「神奈川木下隊」迎戰「名古屋 TOP 少女隊」；男子組則上演「T.T 埼玉隊」交手同為本屆冠軍、台灣好手林昀儒效力的「東京木下隊」。台灣球迷將有機會零距離感受世界級的頂尖對決，賽事門票預計近期啟售，敬請球迷朋友持續鎖定官方發布的最新售票資訊。台灣球迷將有機會零距離感受世界級的頂尖對決，賽事門票預計近期啟售，敬請球迷朋友持續鎖定官方發布的最新售票資訊。

鄭怡靜 林昀儒 桌球

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