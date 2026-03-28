田徑／再破男子1500公尺全國紀錄 旅日新星簡子傑達亞運標

我國18歲旅日田徑小將簡子傑，今天在日本第326回日體大長距離競技會，於男子1500公尺項目登場，最終以3分41秒88的成績，打破自己所保持的全國紀錄，並且達到名古屋亞運參賽標準。

即將滿19歲的簡子傑，今年從仙台育英高校畢業後，就讀日本田徑名相中央大學，目前保有我國男子1500公尺、3000公尺與5000公尺3項全國紀錄的他，今天在第326回日體大長距離競技會中登場，最終在男子1500公尺賽事以3分41秒88，刷新自己去年7月在廣島所創下的3分45秒26全國紀錄，也達到名古屋亞運3分45秒00的參賽標準。

堪稱我國近年最受關注長跑新星的簡子傑，父親簡招旺、母親許玉芳都是我國田徑名將，簡子傑4年前前往日本展開旅日生涯，並在今年從仙台育英學園高校畢業，並前往田徑名校中央大學就讀，去年7月他就曾以1500公尺3分45秒26打破黃文成高懸42年的全國紀錄，與亞運達標僅差0.26秒，如今在生日前夕達標，未來也將朝著3分40秒內的佳績繼續邁進。

中華民國田徑協會理事長葉政彥也宣布頒發選手獎金10萬元、教練5萬元以示獎勵。