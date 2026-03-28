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花滑世錦賽／坂本花織4度奪冠淺田真央 為退休劃完美句點

中央社／ 綜合外電報導
坂本花織。 歐新社
坂本花織。 歐新社

日本花滑女將坂本花織今天在捷克首都布拉格的世界花式滑冰錦標賽勇奪冠軍，相隔一屆再度封后，生涯收穫世錦賽4面金牌，超越日本名將淺田真央在世錦賽奪3金的紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，目前25歲的坂本，在2月的米蘭-科爾蒂納冬季奧運奪下銀牌。她曾在2022年到2024年的世錦賽3連霸，2025年世錦賽不敵美國華裔女將劉美賢，拿下亞軍。

她即將在本屆世錦賽結束後退休，在這場「最後一次」的世錦賽，短曲以79.31分暫居第一，接著在長曲勇奪158.97分，最終以總分238.28勇奪金牌。

她的短曲與長曲成績，均創下本季個人最佳，而坂本在成績揭曉之後，激動地從座位跳起來與教練相擁慶祝。她後來站上頒獎台時，也開心地流下眼淚。

她確定奪金後，在會場受訪時用英文表示，「感到相當相當幸福。能在最後的時刻，於大家面前滑冰，真的感到非常開心，謝謝大家的支持」。

在米蘭冬奧收穫第4名的千葉百音，則在短曲拿下78.45分位居第2，接著於長曲拿下150.02分，以總分228.47分的成績拿下銀牌；比利時女將平扎羅內（Nina Pinzarrone）則收穫銅牌。

米蘭冬奧銀牌得主、日本17歲小將中井亞美，由於預賽的跳躍出現失誤等，僅在短曲名列第8，長曲130.90分，最終以總分200.00分，名列第9。

而米蘭冬奧金牌得主劉美賢，以及在米蘭冬奧為日本摘下雙人花式滑冰史上首金的「璃來龍」三浦璃來與木原龍一，並未參加這屆世錦賽。

日本 世錦賽 劉美賢

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