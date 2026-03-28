桌球／獲日本T聯賽總決賽MVP 林昀儒：沒想到自己能達成全勝紀錄

日本職業桌球聯賽T.League男子組總決賽昨天落幕，台灣桌球好手林昀儒在拿下2點情況下，幫助東京木下隊勇奪隊史第5座冠軍，同時榮膺總決賽最有價值球員（MVP）。

獲得本季T.League例行賽頭號種子的東京木下隊，在3戰2勝制的男子組總決賽與金澤港口正面交鋒，世界排名第7的台灣好手「國民金孫」林昀儒首點雙打即上陣，攜手中國隊友閆安在決勝局頂住平手壓力，以11比6、5比11、11比9奪勝，替東京木下隊先馳得點。

隨著第2點單打川上流星上演逆轉勝後，東京木下隊取得聽牌優勢，接著第3點單打由林昀儒對陣世界排名第10的「韓國一哥」張禹珍，而林昀儒展現絕佳宰制力，以11比8、11比6、11比7完美收尾，幫助東京木下隊拿到隊史第5座冠軍。

林昀儒獲選季後賽MVP。圖／司格特運動行銷提供 劉肇育

林昀儒不僅憑藉拿下2點表現榮膺總決賽MVP，而且本季在T.League維持14勝0負的「不敗金身」，他在賽後接受採訪時指出，與隊友一起經歷緊張、刺激的過程，很開心最後攜手拿到冠軍，並透露沒想到自己能夠完成全勝紀錄，「這是所有人支持、努力成果。」

值得一提的是，T.League預計於7月25日在新竹縣立體育館展開2026-27賽季的開幕戰，創立8年首度移師海外舉辦正式賽事，屆時男子組將由東京木下隊對決T.T埼玉，而女子組則是神奈川木下迎戰名古屋TOP少女隊。