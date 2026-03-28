高球／又是DUI 老虎伍茲佛州驚傳車禍翻車涉嫌藥駕遭捕

美國高壇傳奇、擁有15座大滿貫冠軍的老虎伍茲（Tiger Woods），於今天傳出在佛羅里達州朱庇特島住家附近驚傳嚴重車禍，伍茲駕駛的休旅車在超車時不慎翻覆，隨後因涉嫌「受影響駕駛（DUI）」遭警方逮捕，這也是這位50歲的名將職業生涯中，第三度陷入與車禍或藥物影響駕駛相關的法律爭議。

根據馬丁郡警長布登謝克（John Budensiek）表示，事故發生於美國時間周五下午2點左右，當時伍茲正駕駛休旅車北向行駛於南沙灘路且車速極快，在試圖超越前方一輛準備轉向、後掛高壓清洗機的卡車時，雖緊急轉向避讓，但仍擦撞到掛車後方。

強大的撞擊力導致伍茲的休旅車當場側翻，並沿著路面滑行了一段距離，布登謝克形容現場狀況時表示，「照片會說話，路面上留下了相當長的滑行痕跡。」所幸伍茲隨後自行從副駕側車窗爬出，他與卡車司機均未受傷，不過布登謝克也坦言，若當時對向有來車，「這絕不會是一場無人受傷的對話」。

警方指出，伍茲雖然現場酒測值為零，但拒絕提交尿液樣本進行藥物檢測，警方在車內並未發現任何藥物，而他也向警方解釋這與他過往的傷勢與手術有關，在進行深入的現場檢測後，警方仍以涉嫌「造成財產損失的輕罪DUI」及「拒絕合法檢測」將其逮捕。

這起意外再次勾起球迷對伍茲傷病史的沉重回憶，2017年他曾因藥物混用被發現在車內昏睡遭捕；2021年更在洛杉磯發生幾乎毀掉職業生涯的嚴重翻車事故。原本外界高度期待伍茲能參加4月9日揭幕的奧古斯塔名人賽，但隨著這場突如其來的車禍與官司，這位老將能否如期披上綠夾克出征，已蒙上一層厚重的陰影。