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HVL／建中寫隊史新頁挺進四強 豐原高商穩住陣腳續拚三連霸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
建國中學隊史首度晉級四強。圖／高中體總提供
建國中學隊史首度晉級四強。圖／高中體總提供

114學年度高中排球甲級聯賽男生組六強賽今天於國立台灣體育運動大學舉行，首戰由建國中學對上內湖高工，雙方激戰四局，最終建國中學以3：1（25：22、22：25、25：13、30：28）收下勝利，繼本季首度闖進決賽後，再度挺進四強，持續刷新隊史紀錄。

此役攻下全隊最高23分的建國中學鄭稷珩，談到本場比賽表現，指出自己從過去以快攻為主的角色，轉為需要參與接發與長攻的進攻模式，「以前打快攻不用接發球，現在第一個要調整的是接球與站位，還要學會追球、找球再進行攻擊。」

為備戰決賽，建國中學也安排移地訓練與交流賽，包括赴日本與當地高中隊伍交手，以及與清華大學進行對抗賽。鄭稷珩表示，日本球隊雖身材不一定佔優勢，但防守能力出色，「他們防守很黏，讓我們學到在第一波沒有得分時，後續來回該怎麼處理。」他也認為，這些經驗讓球隊在防守與突破雙人攔網上都有所提升。

另一場男生組六強賽由衛冕軍豐原高商對上苑裡高中，以高一生為主體的苑裡高中開局毫無懼色，首局在上屆國中聯賽最有價值球員張瑋修帶領下火力全開，先馳得局，不過豐商隨即調整戰術，逐漸掌握比賽節奏，逆轉勝出，再度挺進到四強賽。

女子組兩場六強賽，鶯歌工商以3：2險勝中山工商，連續4挺進到4強，華僑高中也在先丟首局的情況下連追3局，以3：1擊敗北港高中，晉級到4強賽。  

男生組賽事明天同樣於國立台灣體育運動大學持續進行，上午女生組五、六名排名賽結束後，將接續進行男子組五、六名排名賽，由內湖高工對上苑裡高中。四強賽事則於下午展開，13 時由華僑高中對上建國中學，15 時由衛冕軍豐原高商迎戰福誠高中，四強對決全面開打，爭奪前進冠軍賽門票。

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