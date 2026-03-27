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桌球／林昀儒T聯賽封王傳捷報 海外戰將於7月25日首度移師新竹
日本職業桌球聯賽T.League 2025-2026賽季於今日落幕，東京木下隊我國好手林昀儒在總決賽中大放異彩，拿下兩點助球隊登上隊史第五座總冠軍，這不僅是林昀儒繼年初杜哈冠軍賽封王後的又一力作，更讓他在2026年開季便穩居世界排名前十，展現近兩年來的競技巔峰狀態。
在今天舉行的T.League總決賽中，林昀儒代表木下隊扛下重任。他先是在第一點雙打展現抗壓性，在關鍵的決勝局（賽制由6：6開始）頂住9：9的窒息平手壓力，連拿兩分以11：9獲勝。
隨後在關鍵的第三點單打，林昀儒對上金澤港口隊的南韓一哥張禹珍，林昀儒以11：8、11：6、11：7連下三城橫掃對手，幫助球隊穩穩收下第三點勝利，最終木下隊捧起冠軍獎盃。林昀儒賽後謙虛表示，「非常開心球隊連三點拿下勝利。」
隨著今天聯賽奪冠，球迷也更加期待已公告的「Nojima T.League 蛋牌 2026-27 賽季開幕戰」。這場寫下T.League創立八年來首度移師海外紀錄的正式賽事，將於7月25日在「新竹縣立體育館」隆重登場。當日的對戰組合話題十足，男子組將由 T.T 埼玉對決今日封王的東京木下隊；女子組則由神奈川木下迎戰名古屋TOP少女隊，頂尖對決精彩可期。賽事票券預計於近日開賣，相關購票細節請鎖定官方公告。
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