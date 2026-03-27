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高球／台玻公開賽將登場 台豐球場董座林伯實網羅米其林主廚掌杓迎賓

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
林伯實和徐莉玲夫婦欽點職俊霖率領團隊為台豐球場Agri掌杓，提供高品質的美食與服務。圖／台豐球場提供
林伯實和徐莉玲夫婦欽點職俊霖率領團隊為台豐球場Agri掌杓，提供高品質的美食與服務。圖／台豐球場提供

由台玻集團冠名主辦的「2026台玻台豐公開賽」，將在5月7日至10日舉辦。除了邀集亞巡賽及台巡賽等多國菁英選手齊聚，於這座兼具挑戰性與藝術性的球場展開對決。台豐球場董事長林伯實也高規格網羅米其林餐廳主廚職俊霖親掌球場餐廳Agri，擔任主廚。

職俊霖以法式料理為根基，巧妙結合台灣在地時令食材與嚴選特色食材。他帶領團隊推動「從產地到餐桌」（Farm-to-Table）的餐飲理念，提供Fine Dining美食體驗。他擅長將法式烹飪技法融入台灣本土農特產，打造精緻且具有季節更迭感的料理。

台豐球場是台玻集團所投資，2009年由球場董事長林伯實與徐莉玲夫婦，邀來普立茲克建築獎得主葡萄牙建築大師阿爾瓦羅‧西薩Álvaro Siza，和其長年合作夥伴卡洛斯‧卡斯達內拉 Carlos Castanheira 重新設計球場會館。相繼於2014年率先完成啟用西薩會所，2020年10月再成嘉卿會。

於2年前開幕的Agri餐廳，先後邀請多位知名三星主廚進駐，為了讓餐廳用餐軟硬體再提升及更綪緻，林伯實和徐莉玲夫婦再欽點星級主廚職俊霖的團隊掌杓，提供高品質的美食與服務。

台豐球場除了美食外，最不可錯過是它的四季景氣交錯。台豐球場副總經理謝袖盈說，這座球最引人入勝是它的風景，為了打破球道單一綠色的既定印象，球場多年來悉心裁植逾500株、涵蓋不同花期的珍稀花木，構築出一幅隨時序更迭的自然長卷。

由於林伯實對台豐球這份對土地的深情，讓筆下簡潔的幾何線條，與自然律動溫柔銜接。從年初紫紅與黃金風鈴木的熱烈、三月花旗木浪漫盛放，到隨後登場的木棉花與「五月雪」流蘇，直至歲末青楓轉紅，球友在揮桿移動間，彷彿置身於一座流動的自然藝廊。「月月有花開」的悉心布局。

台豐球場會館是球場董事長林伯實與徐莉玲夫婦，邀來普立茲克建築獎得主葡萄牙建築大師阿爾瓦羅‧西薩Álvaro Siza，和其長年合作夥伴卡洛斯‧卡斯達内拉 Carlos Castanheira 重新設計。記者簡永祥／攝影
台豐球場會館是球場董事長林伯實與徐莉玲夫婦，邀來普立茲克建築獎得主葡萄牙建築大師阿爾瓦羅‧西薩Álvaro Siza，和其長年合作夥伴卡洛斯‧卡斯達内拉 Carlos Castanheira 重新設計。記者簡永祥／攝影

台豐球場除了美食外，最不可錯過是它的四季景氣。圖／台豐球場提供
台豐球場除了美食外，最不可錯過是它的四季景氣。圖／台豐球場提供

台豐公開賽即將登場，球場正百花齊放。圖／台豐球場提供
台豐公開賽即將登場，球場正百花齊放。圖／台豐球場提供

米其林 法式料理

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