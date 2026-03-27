UVL／四強決賽明起天母體育館燃戰火 北市大、中原力拚連霸

114學年度大專校院排球聯賽（UVL）公開一級決賽，將於明、後兩天在台北市立大學天母體育館熱血登場，今天於典空間舉行決賽記者會，男、女組四強勁旅齊聚一堂，宣示奪冠野心，現場氣氛緊張熱絡。

本屆UVL主題「再一次！Let's play a game」貫穿整個賽季，強調每一球都是新的開始，勉勵選手們抱持「再一次拚搏、再一次無畏」的鬥志，在大專排球聯賽賽場上盡情燃燒青春，留下最耀眼的青春印記。

今年女子組4強分別由台北市立大學、國立台灣師範大學、中信金融管理學院、國立高雄師範大學晉級，女子組除了近四年穩居頒獎台的三大勁旅外，成軍僅3年的中信學院，以「黑馬」之姿首度闖進公開女一級四強。

中信學院陣中大學姐蔡幼群、江昀庭受訪時表示，球隊這幾年在場上表現明顯成長，「整體進步很多，也越來越有自信。」對於首次晉級四強感到相當開心，將以享受比賽的心態迎接強敵，直指冠亞戰，展現初生之犢不畏虎的氣勢，也為本屆賽事增添更多變數。

上屆冠軍北市大今年將挑戰2連霸，對於剛結束企排賽程後隨即又將在UVL迎接挑戰，教練鄧衍敏表示，「我覺得企排打完一定會有疲勞，但我看到更重要的是他們在企排的總冠軍系列賽上收穫其實蠻多的，特別是對於現在有參加大學聯賽的年輕選手。因為他們的對手都是比他們更有經驗、甚至年齡比較大的選手，比賽強度高又有外援，我認為對他們來說都是好事。」

至於男子組則由國立台灣師範大學、中原大學、大仁科技大學、國立台北教育大學晉級4強，其中台灣師大在預、複賽展現宰制力，以11連勝不敗戰績強勢位列第一種子。主力先發球員溫逸凱表示，「今年最大的對手是自己的心態與臨場反應，須減少不必要的失誤，並盡力將平時練習的默契與氣勢完整發揮出來。」

衛冕軍中原大學以第二種子身分緊追其後，力拚連霸，而本屆最大亮點莫過於大仁科大，上屆排名第六的他們補足團隊戰力，時隔14年再度重返四強行列，目標挑戰隊史首冠；上屆季軍國北教大雖與大仁科大積分相同，在比較勝負總局數商率後位列第四，連續11季奪下四強門票。