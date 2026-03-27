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將民間、社區及學校力量結合 全民署推「社區運動俱樂部實施計畫」

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
全民運動署舉辦「115年推動社區運動俱樂部實施計畫」啟動記者會。記者劉肇育／攝影
全民運動署舉辦「115年推動社區運動俱樂部實施計畫」啟動記者會。記者劉肇育／攝影

運動部全民運動署今天舉辦「115年推動社區運動俱樂部實施計畫」啟動記者會，將以社區為起點、校園為核心，透過制度化、公私協力的方式，打造能夠長期運作、在地深耕的社區運動體系，讓運動真正走進民眾日常生活，補助對象包含各級學校及立案民間組織，補助項目涵蓋校園運動器材、社區運動活動及社區運動聯賽等，採線上登錄方式申請，即日起至4月30日前可逕上網址：https://wesport.ntus.edu.tw/login 申請。

運動部全民運動署署長房瑞文表示，過去國內基層運動能量多仰賴家長、教練或地方熱心人士自發投入，但常面臨活動短期化、資源不穩定、場地取得困難等問題，使得運動參與難以持續。社區運動俱樂部計畫正是針對這些限制提出的制度性解方，希望將一次性的活動，轉化為常態化、可複製的運動參與模式。

房瑞文表示，「民間的運動能量其實非常大，只是現在比較分散。我們希望透過制度化的設計，將民間、社區及學校的力量，透過這樣的組織系統凝聚在一起，這是最主要的用意。」

115年社區俱樂部計畫以「社區在地服務」為核心，參考國際社區運動發展經驗，強調自治理與永續經營，並配合校園開放政策，鼓勵學校在課後及假日開放運動場館，與民間運動團體形成穩定合作關係。全民運動署表示，這不僅能有效回應民眾對運動場地與課程的需求，也能引入社會資源，提升校園場地使用效率，形成校園與社區互利共好的正向循環。

「115年推動社區運動俱樂部實施計畫」在規劃過程中，歷經多次跨界對話與討論，廣泛徵詢學者專家、地方政府、學校行政團隊及第一線俱樂部代表意見，逐步建構以學校為據點、公私協力運作、全民參與為目標的政策架構。全民運動署期盼，透過明確的政策工具設計，協助基層運動組織從「靠熱情撐場」走向「有制度可依」，為擴大我國運動人口與發展運動產業奠定基礎。

運動 運動部

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