國際奧會性別檢測推出新規 支持反對各有看法

國際奧林匹克委員會（IOC）新推出的性別檢測政策，今天引發支持與反對不同的聲音。支持者稱此舉為保護女子運動遲來的一步，批評者則警告它源於偏見並傷害年輕運動選手。

路透社報導，國際奧會這項新規等於實質禁止跨性別運動員參加奧運女子組比賽。先前，只要各單項運動協會同意，跨性別選手即可參賽。

支持這項決定的人士表示，這是體育管理機構重新認識保護女子賽事的重要性，並為全球各相關組織提供明確指引。

英國性別倡議團體Sex Matters活動總監麥克安娜（Fiona McAnena）形容這項新規「極受歡迎」。她受訪表示：「女子運動只能屬於那些是女性的人。

國際奧會為全球體育訂下標準，唯有設立受保護的女子組比賽，才能確保女性與女孩參與公平競爭。這是一項非常可喜的發展。」

她指出，由國際奧會帶頭制定政策非常重要，不應讓各單項運動自行摸索。

儘管廣泛支持這項政策，麥克安娜仍認為新規尚有不足。她批評國際奧會未讓新規具追溯力，未能處理過去出現的不公。

她說：「我們知道，里約奧運有3名女性因此未能奪牌，她們可說是在800公尺項目中，遭到性別發展差異（DSD）的男性運動員擊敗。無法為這3名女性伸張正義令人遺憾。」

在2016年里約奧運，瑟夢雅（Caster Semenya）、尼昂沙巴（Francine Niyonsaba）與汪比（MargaretWambui）包辦女子800公尺3面獎牌，3人皆被列為具「性別發展差異」。

自2019年起，世界田徑總會緊縮400公尺至1英哩賽事的參賽資格後，上述3人均不得參加女子800公尺比賽。相關規定要求「性別發展差異」運動員，須透過醫療方式降低其天然較高的睪固酮水準，方可參賽。

瑟夢雅拒絕依循，主張相關規定具歧視性且侵犯其權利。汪比自7年前規定實施後未再參賽。尼昂沙巴則轉攻更長距離的項目。

麥克安娜指出，新規對於「完全性雄激素不敏感症候群」（CAIS）運動員所訂的例外，仍可能保留部分男性選手的優勢，即便程度較低。

然而，反對國際奧會這項新規者認為，此政策缺乏堅實科學依據且可能傷害運動員，特別是女性與未成年人。

運動人權倡議人士密特拉（Payoshni Mitra）形容這項決定是「保護機制的災難」，並認為它受到政治因素驅動，而非科學。

密特拉受訪時表示：「這不是基於科學，而是源於偏見。這更像是受到政治壓力，而非真正符合女子運動所需。」

她表示，這項政策涵蓋未成年運動員令她「震驚」，因為這將適用於奧運、青年奧運，以及資格賽事的所有女子組選手。

密特拉也質疑決策時機，認為此舉與下一屆洛杉磯夏季奧運的政治考量有關。

她說：「（美國）是一個我們很清楚正朝某個方向發展的國家，而這並非進步派人士所期待的方向。」

曾兩度奪得奧運金牌的瑟夢雅，係9名據稱具「性別發展差異」非洲女運動員之一，她們致函國際奧會主席柯芬特里（Kirsty Coventry）表達不滿。

瑟夢雅曾於去年6月寄出類似信件，她表示，「受邀諮詢時我已明確表態：拒絕成為象徵性的傳聲筒。如果你們早已定案，諮詢便毫無意義。若不曾感受我們的處境、痛苦，以及身體在運動之名下所承受的一切，所謂的諮詢也根本沒有意義。」

她補充：「身為一名來自非洲的女性，我曾希望柯芬特里主席會有所不同。我曾希望她會傾聽我們所有人聲音，而不只是聽那些有權勢或處於舒適位置的人。但她讓我們失望。」

世界田徑總會（World Athletics）2023年已禁止經歷男性青春期的跨性別女性參賽，緊縮「性別發展差異」相關規定，降低睪固酮門檻，並要求將持續的醫療抑制列為參賽條件。

去年參加世錦賽女子組賽事的選手，需接受一次性基因檢測以符合規定。

世界田徑總會發言人今天表示：「過去10年來，我們一直在保護女子運動方面引領方向。」

他表示：「要吸引並留住更多女性與女孩參與，需要一個公平且無生理障礙的競爭環境。這代表性別認同不能凌駕於生物條件之上。對所有運動採取一致作法是件好事。」