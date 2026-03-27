快訊

馬政府官員秀馬英九春聯嘆「此情成追憶」 蕭旭岑：以後不會再有了

特斯拉招募晶片人才 年薪最高突破千萬元 但要符合「這些」嚴格條件

馬基金會司法追訴蕭旭岑再緩緩 李德維：會再了解 不公布決議

聽新聞
0:00 / 0:00

LPGA／福特錦標賽首回合 錢珮芸飆65桿並列第6

中央社／ 記者黎建忠台北27日電
錢珮芸今天在LPGA福特錦標賽首回合，抓9博蒂、吞2柏忌，繳出低於標準7桿的65桿，暫時並列第6名。 美國聯合通訊社
錢珮芸今天在LPGA福特錦標賽首回合，抓9博蒂、吞2柏忌，繳出低於標準7桿的65桿，暫時並列第6名。 美國聯合通訊社

台灣女子職業高爾夫好手錢珮芸今天在LPGA福特錦標賽首回合，抓9博蒂、吞2柏忌，繳出低於標準7桿的65桿，暫時並列第6名，落後領先者5桿。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）福特錦標賽（Ford Championship）總獎金225萬美元（約新台幣7185萬元），比賽在亞利桑那州鳳凰城開打，台灣有徐薇淩曾雅妮、錢珮芸、程思嘉4人參賽。

錢珮芸今天從球場第1洞出發，下場就連抓2博蒂，但後續遭遇小亂流，前9洞打完繳出35桿的成績。

轉場後錢珮芸整個大爆發，共計抓下6博蒂且沒有發生任何失誤，後9洞繳出30桿的驚人數據，也讓她排名一路往上攀升，最終並列第6名。

錢珮芸賽後在接受LPGA訪問時表示：「後9洞自己的推桿把握得非常好，尤其是對於果嶺速度上的掌握得宜，當然，今天我的開球也蠻好的，給自己製造很多抓博蒂的機會。」

今天鳳凰城白天平均溫度約攝氏36度，但對錢珮芸來說，似乎適應得不錯，她笑說：「我來自台灣，對於這樣的溫度很適應，不過還是提醒自己要多喝水並且使用雨傘遮陽，第1天下場練習，我大概就喝了10瓶水了。」

談到明天的攻略，錢珮芸表示：「我依舊會保持積極度，這座球場去年就來打過了，所以還算熟悉，希望可以繼續製造多一些抓博蒂的機會。」

除了錢珮芸之外，「微笑球后」曾雅妮持續火燙演出，今天抓6博蒂、吞1柏忌繳出67桿，暫並列第22名；徐薇淩、程思嘉都繳出平標準的72桿。

首回合由球后高寶璟（Lydia Ko）以刷新個人單回合低桿的60桿暫居領先。

高寶璟 程思嘉 曾雅妮 徐薇淩

延伸閱讀

拳擊／林郁婷出征亞錦賽 教練曾自強：有目標她更投入

MiLB／教練說可以上大聯盟了 林維恩：準備好了我不會害怕

高球／LPGA福特錦標賽開打 曾雅妮備戰盼維持好手感

冬奧／台灣好手突破性表現 6人獲王楊嬌創紀錄獎

相關新聞

羽球／戴資穎退役解鎖跳傘成就不喊怕 全英賽不忘為台將喝采

去年11月正式宣布高掛球拍的我國羽球天后戴資穎，在今天出席代言活動時表示，過去一段時間仍在享受不用鬧鐘的退休生活，也進行了跳傘、看極光等過去不曾嘗試過的事情。儘管已經離開球場生活，但她也透露有關注前段時間我國好手在全英公開賽拿下2座冠軍，當時自己也在電視前為他們加油。

洛杉磯奧運女子賽事恢復基因性別檢測 30年來首見

國際奧林匹克委員會(IOC)26日宣布，將重新以基因性別檢測來判定女子項目的參賽資格，並自2028年洛杉磯奧運開始實施。

國際奧會性別檢測推出新規 支持反對各有看法

國際奧林匹克委員會（IOC）新推出的性別檢測政策，今天引發支持與反對不同的聲音。支持者稱此舉為保護女子運動遲來的一步，批...

羽球／談瑪琳退休感同身受 戴資穎：她應該也是百般不願意

在去年11月正式高掛球拍的我國羽球天后戴資穎，在今天出席活動時被問到昔日勁敵、西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）在近年飽受傷病所苦後，也於昨天宣布退休，讓戴資穎也直言感同身受，心裡肯定也有很多掙扎。

LPGA／福特錦標賽首回合 錢珮芸飆65桿並列第6

台灣女子職業高爾夫好手錢珮芸今天在LPGA福特錦標賽首回合，抓9博蒂、吞2柏忌，繳出低於標準7桿的65桿，暫時並列第6名...

羽球／合作源於「勇敢跨步」精神 戴資穎成純網路銀行品牌大使

純網銀將來銀行NEXT BANK今天邀請退役的羽球天后戴資穎擔任年度品牌大使，透過小戴「勇於挑戰」、「開創性球風」及「深具全民影響力」的3大特質，以「勇敢跨步」為題，為將來純網銀一站式金融服務平台代言。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。