羽球／合作源於「勇敢跨步」精神 戴資穎成純網路銀行品牌大使

純網銀將來銀行NEXT BANK今天邀請退役的羽球天后戴資穎擔任年度品牌大使，透過小戴「勇於挑戰」、「開創性球風」及「深具全民影響力」的3大特質，以「勇敢跨步」為題，為將來純網銀一站式金融服務平台代言。

將來銀行迎接開業4周年，客戶數已達約55萬戶，今天宣布與戴資穎的合作，源於雙方對於「勇敢跨步」的共同信仰，就如戴資穎以開創性的球風及奮戰精神，讓羽球成為全民運動，將來銀行亦致力於科技創新及普惠金融的推廣，在業務成長之際不忘社會責任。

談到找戴資穎擔任年度品牌大使並拍攝形象廣告，將來銀行董事長郭水義表示，通過戴爸爸分享知道，戴資穎從小就有羽球天分，12歲成為甲組球員，但開始出國比賽後卻每打必敗、勝少敗多，每一場球拿不到兩、三分，面對更年長的好手，每一次都是慘痛的經驗，「我們不知道這位小女孩能走到哪裡，今天看了影片後，了解小戴就是勇敢跨步的堅強小女孩。」

郭水義接著表示，「戴爸爸很謙虛跟我分享，小戴原來是因為她的外公是陸軍官校羽球高手，遺傳給媽媽，99%是遺傳媽媽，有1%來自戴爸爸，就是勇敢，戴爸爸是消防員，勇敢是他的日常，將來銀行不就是這樣嗎。」

戴資穎談到這次的合作時表示，「首先因為中華電信，跟他們合作多年，在知道將來銀行背後是中華電信的堅強支持，知道這品牌是非常踏實。身邊朋友也使用純網銀，這是一個趨勢，可以比較輕鬆，不用出門，有手機就可以操作。希望透過我的分享把這份安全感帶給大家，讓大家對這品牌有足夠信任，未來加入將來的美好。」