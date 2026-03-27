拳擊／林郁婷出征亞錦賽 教練曾自強：有目標她更投入

2026亞洲拳擊錦標賽將於明天登場，中華隊已在今天整裝出發，其中奧運金牌、「台灣女兒」林郁婷，休息逾1年半後再度出賽，教練曾自強透露愛徒心情都很平穩，訓練也更有目標。

拿下巴黎奧運金牌的台灣女子拳擊名將林郁婷，因為世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）後續檢測規範模糊不清，導致她超過1年半都無法參加國際賽。

不過，中華民國拳擊協會始終不放棄持續交涉及申訴，終於在今年3月19日獲得好結果，WB確認林郁婷可以參加亞錦賽，並且於3月21日正式在官網上公告這項訊息。

林郁婷的教練曾自強告訴中央社記者，「其實我們心裡一直都保持著正向樂觀態度，甚至覺得這早就該還給我們的，只是沒想到在亞錦賽前夕突然通知可以參賽，有點幸福來得太突然的感覺。」

曾自強提到，由於現在可以參賽，所以很多計畫都要稍做改變；亞錦賽後，可能會多些移地訓練，包括日本、印尼等，接著還會再參加WB在中國的一場比賽，當然，最重要的還是9月的名古屋亞運。

談到自己愛徒林郁婷，曾自強透露，「她心情始終保持很穩定，知道結果後也沒有特別反應，唯一差別就在於訓練時有了明確目標，可以比較投入；這個環節對於她這樣的頂尖選手來說，就會差別很大。」

曾自強笑說，「這次重返擂台，一定很多人在看，我們就是保持平常心去比賽，畢竟真的很久沒有打高強度國際賽，也可以看看現在主要對手的打法是什麼。」

今年拳擊亞錦賽，台灣隊共派出郭怡萱、黃筱雯、林郁婷、陳念琴、彭家璽、李承威、張晉恩等人參賽。