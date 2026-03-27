花式滑冰／初登冬奧就闖進長曲 李宇翔用冰刀劃出驚奇一戰

在2026米蘭冬奧男子花式滑冰長曲決賽中，李宇翔成功挑戰並完美落地高難度動作「四周跳」（4T），繼2025年哈爾濱亞冬運後，再度於正式賽事穩定完成，格外具有意義。由於賽前練習狀態理想，他決定在決賽中「搏一把」，最終繳出近乎零失誤的演出，以總分214.33分排名第23名。

對許多運動員而言，奧運往往是壓力最大的舞台，但對首次站上冬奧殿堂的李宇翔來說，當時感受到的反而是新鮮與挑戰多於緊張。他坦言，自己並沒有背負太多心理包袱，而是抱著學習的心情，專注把平時訓練的內容完整呈現出來。

李宇翔也提到，和許多資歷深厚的前輩相比，自己仍是年輕選手，因此更希望以享受比賽的心情站上舞台。原本沒有預期能在奧運這樣的大賽中滑得比平時更好，最終不僅順利完成演出，還成功晉級長曲，成為他至今難忘的一段珍貴經驗。

12袋娃娃裝不下的，是支持與信任

李宇翔表示，這些被丟進場內的娃娃，是一份份具體而溫暖的心意。

先前有媒體報導指出，李宇翔在冬奧比賽期間，現場疑似有觀眾朝冰面丟擲物品，引發外界討論。對此，李宇翔也特別出面澄清，強調在花式滑冰賽場上，選手表演結束後，觀眾往冰面丟娃娃，其實是一項行之有年的傳統，象徵對選手的喜愛、鼓勵與支持，並非外界所想像的干擾行為。

李宇翔表示，對花滑選手而言，這些被丟進場內的娃娃從來不只是可愛的紀念品，更是一份份具體而溫暖的心意。他回憶，自己印象最深的一次是在2024年臺北市青少年賽，當時收到的娃娃數量多到裝滿12袋大型垃圾袋，最後還得靠計程車才能全部載回家。雖然數量驚人，但這些娃娃背後代表的，都是觀眾給予他的掌聲與肯定。

至於收到的大量娃娃如何處理，李宇翔說，有些會留作收藏，有些則送給同學、老師及冰場的小朋友，若數量真的太多，也會捐給慈善機構，分享給更多需要的小朋友。在他眼中，真正珍貴的從來不是娃娃本身，而是每一份來自觀眾的鼓勵，都像是在告訴他：有人正在看著你，也有人真心為你加油。

天未亮就上冰，是台灣花滑的現實

從小學五年級開始，李宇翔便長期維持清晨四、五點起床的生活。

李宇翔的花式滑冰路，並不浪漫。他提到，自己一路以來最大的挑戰之一，就是在提升技術難度的過程中反覆卡關，加上長年維持正常學制，必須同時兼顧課業與訓練，時間分配始終不容易。為了在兩者之間取得平衡，他犧牲掉的往往是大部分同齡人擁有的自由時間。

從小學五年級開始，李宇翔便長期維持清晨四、五點起床的生活。那樣的作息一路持續到接近上大學前。早上6點到7點是臺北小巨蛋冰上樂園提供給選手的練習時段，他在天還沒亮時就準備出門，若有包場時段還會接著練。除了冰上訓練外，他也得進行第二階段課程，包括舞蹈訓練、團體滑行、體能補強等。

進入大學後，他的生活反而更忙。課業壓力、通勤距離，以及運動員身分同時並行，讓每天的時間都被切得很碎。但也正是這段長期早起、反覆累積的日子，慢慢打下了他面對高強度競技的基礎。

冰面有限，台灣花滑仍在追趕

李宇翔的挑戰，是面臨整體訓練環境所帶來的限制。 李宇翔提供

李宇翔若被放進更大的花式滑冰版圖來看，所面對的從來不只是個人技術層面的挑戰，還包括整體訓練環境所帶來的限制。談到台灣與國外之間最大的差異，李宇翔指出，首先就是冰場資源相對不足。

他表示，國外許多訓練基地往往同時擁有三到四面冰場，能依照選手的程度、年齡、性別，甚至訓練內容進行更細緻的分組練習；但在台灣，多數場地僅有單一冰面，較難做到完善分流，因此經常出現不同層級、不同需求的選手同時擠在同一塊冰面上訓練的情況。

向劉美賢看齊 李宇翔磨練表演感

李宇翔提到，劉美賢是自己現階段很欣賞的選手。 李宇翔提供

花式滑冰和許多運動不同，從來不只是把動作完成而已。李宇翔從小接觸芭蕾與街舞，雖然不認為自己特別擅長舞蹈，但這些訓練讓他更理解身體的運用，也更清楚花滑除了技術，還必須兼顧藝術表現。

他坦言，藝術表現仍是自己持續加強的一環。最困難的地方在於，選手必須在高速滑行與高難度技術之間，同時顧及肢體延伸、音樂節拍、歌詞情緒，以及整體表演感。當他試著把動作放得更開、表演做得更滿時，滑行速度有時反而會慢下來；但若太專注在技術準備上，又可能犧牲原本該有的表演細節。

李宇翔也提到，劉美賢是自己現階段很欣賞的選手。對他而言，對方不只技術出色，更重要的是能真正享受賽場、享受表演。他也希望自己未來能成為那樣的選手，不只是完成節目，而是把整套節目真正「演」給觀眾看。

長曲靠穩定，短曲拚難度

李宇翔認為，自己的優勢其實更偏向長曲。 法新社

談到長曲與短曲的差異，李宇翔認為，自己的優勢其實更偏向長曲。他表示，自己的特色在於穩定性較高，不太容易出現大失誤。對他來說，一套長曲除了技術動作之外，更講求整體節目的完整性與流暢度；如何從頭到尾把節目穩穩撐住，正是他的強項。

相較之下，短曲篇幅較短、技術動作較少，容錯空間也更低；一旦出現失誤，影響往往更加直接，因此反而會帶來更大的壓力。

比起完美，他更學會如何拉回節奏

李宇翔在賽前會先對著冰面祈禱，是一種幫助自己進入比賽狀態的方式。 李宇翔提供

李宇翔在賽前有一個小小的儀式：他會先對著冰面祈禱。這不是迷信，而是一種幫助自己進入比賽狀態的方式。他很清楚，就算是平時訓練中最有把握的動作，到了正式比賽場上，仍可能因為各種突發狀況而出現失誤。對花式滑冰選手而言，真正重要的從來不只是追求零失誤，而是在意外發生之後，能不能迅速把自己拉回原本的節奏。

在他眼中，比賽其實也是一場策略的考驗。若前段出現失誤，後面就必須設法把失去的分數補回來，不能讓影響一路擴大。這也是他從大賽經驗中學到最重要的一課：臨場反應有時比完美本身更重要。

從第一次踏上冬奧舞台開始，到後來持續在技術、節目編排、藝術表現與心理層面不斷修正，李宇翔始終沒有停下前進的腳步。這條路從來不容易；但李宇翔正用自己的方式，在有限的資源之中，把腳下的節奏滑得更穩，也把屬於自己的未來，一步步滑得更遠。

（全文由作者授權提供）