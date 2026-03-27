考量運動員安全 伊朗：禁止體育隊前往敵對國家

伊朗媒體今天引述體育部報導，伊朗已禁止國家隊和俱樂部體育隊前往他們認定為敵對的國家，禁令即日起生效，直至另行通知。體育部表示，此舉是出於對運動員安全的考量。

伊朗體育部聲明，「國家隊與俱樂部體育隊不得前往被視為敵對、且無法確保伊朗運動員與隊職員安全的國家，直至另行通知。」

體育部指出，伊朗足球協會及各俱樂部必須通知亞洲足球聯盟（Asian Football Confederation），以便將比賽場地安排至其他地點。

聲明中提到，伊朗俱樂部球隊「牽引機足球俱樂部」（Tractor FC）原本將在沙烏地阿拉伯對戰阿拉伯聯合大公國球隊，但未具體說明哪些場地需要重新安排，也未點名哪些國家被認定為敵對國家。

伊朗已取得今年由美國、加拿大及墨西哥共同主辦的世界盃足球賽參賽資格，不過，伊朗與美國、以色列間的衝突於2月底爆發後，伊朗能否參加這項足球盛事一直存在變數。

美國總統川普本月稍早表示，歡迎伊朗國家隊赴美比賽，但對其「生命與安全」存有疑慮。

伊朗足球協會主席塔吉（Mehdi Taj）上週表示，他們正與國際足球總會（FIFA）討論，希望將世界盃比賽場地從美國移至墨西哥。

伊朗足球隊目前在土耳其備戰，將於明天與奈及利亞進行友誼賽，31日對上哥斯大黎加。