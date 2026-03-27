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世足／義大利2比0擊敗北愛爾蘭 晉級會內賽只差一步

中央社／ 義大利貝加莫26日綜合外電報導
義大利隊。 法新社
義大利隊。 法新社

義大利今天在世界盃歐洲區附加賽準決賽中，以2比0擊敗北愛爾蘭，只要再贏一場，就能終結義大利12年無緣世界盃的遺憾。托納利（Sandro Tonali）與基恩（MoiseKean）下半場各進一球，助隊取勝。

比賽一開始節奏緩慢，義大利試圖控制球權，但始終無法突破北愛爾蘭防守，上半場結束以0比0暫時平手。

比賽到了第56分鐘，托納利把握住對方解圍後的來球，讓球彈地一次後，在禁區邊緣起腳射進底角，為義大利取得領先。

第80分鐘時，基恩接獲托納利傳球，輕鬆擺脫北愛爾蘭球員防守低射得分，幾乎宣告比賽提前結束。

四度奪得世界盃冠軍的義大利，將在台灣時間3月31日凌晨3時45分對決威爾斯與波士尼亞-赫塞哥維納的勝隊，爭取會內賽門票。

義大利 足球

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