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上一次是1996年…國際奧會恢復基因性別檢測 2028奧運女子項目實施

中央社／ 洛桑26日綜合外電報導
2026年3月26日，國際奧委會（IOC）執行委員會會議期間，國際奧委會大樓外懸掛著奧運五環標誌。路透
2026年3月26日，國際奧委會（IOC）執行委員會會議期間，國際奧委會大樓外懸掛著奧運五環標誌。路透

國際奧林匹克委員會（IOC）今天宣布，將重新以基因性別檢測來判定女子項目的參賽資格，並自2028年洛杉磯奧運開始實施。

法新社報導，國際奧會在聲明中說：「奧運或任何其他國際奧會賽事，包括個人與團體賽項目的女子項目參賽資格，現在僅限於生理女性，其認定將以一次性SRY基因篩檢為基準。」

SRY基因篩檢將透過唾液測試、口腔黏膜拭子或血液樣本進行，且在絕大多數情況下，這將是「終身一次性檢測」。

國際奧會在現任主席柯芬特里（Kirsty Coventry）領導下推行這項新政策。2024年巴黎奧運女子拳擊賽事曾深陷阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）與台灣好手林郁婷相關的性別爭議。

國際拳擊總會（IBA）曾以未通過資格檢測為由，取消克莉芙與林郁婷參加2023年世界錦標賽的資格。

然而，國際奧會當時允許兩人參加巴黎奧運，並稱她們是「國際拳擊總會突然且專斷決定」下的受害者。兩人最後都在巴黎奧運賽事中奪下金牌。

奧運上一次進行性別檢測是在1996年的亞特蘭大奧運。

性別 基因 洛杉磯 奧運

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