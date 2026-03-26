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上一次是1996年…國際奧會恢復基因性別檢測 2028奧運女子項目實施
國際奧林匹克委員會（IOC）今天宣布，將重新以基因性別檢測來判定女子項目的參賽資格，並自2028年洛杉磯奧運開始實施。
法新社報導，國際奧會在聲明中說：「奧運或任何其他國際奧會賽事，包括個人與團體賽項目的女子項目參賽資格，現在僅限於生理女性，其認定將以一次性SRY基因篩檢為基準。」
SRY基因篩檢將透過唾液測試、口腔黏膜拭子或血液樣本進行，且在絕大多數情況下，這將是「終身一次性檢測」。
國際奧會在現任主席柯芬特里（Kirsty Coventry）領導下推行這項新政策。2024年巴黎奧運女子拳擊賽事曾深陷阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）與台灣好手林郁婷相關的性別爭議。
國際拳擊總會（IBA）曾以未通過資格檢測為由，取消克莉芙與林郁婷參加2023年世界錦標賽的資格。
然而，國際奧會當時允許兩人參加巴黎奧運，並稱她們是「國際拳擊總會突然且專斷決定」下的受害者。兩人最後都在巴黎奧運賽事中奪下金牌。
奧運上一次進行性別檢測是在1996年的亞特蘭大奧運。
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