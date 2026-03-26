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網球／打贏前世界第7 曾俊欣獲對手團隊聯繫

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
曾俊欣親自出席台塑燃星暨未來之星聯合記者會。記者曾思儒／攝影
曾俊欣親自出席台塑燃星暨未來之星聯合記者會。記者曾思儒／攝影

男網世界排名140的「夜市球王」曾俊欣，今天親自出席台塑燃星暨未來之星聯合記者會，深夜就要搭機前往羅馬尼亞參賽的他設下「世界排名前50」的目標，也期待今年法網能打出突破表現。

曾俊欣月初印地安泉名人賽名人賽從會外賽勇闖會內，且會外賽首戰拍下世界排名最高曾到第7位的比利時好手葛芬（David Goffin），終結對戰2連敗外也被對手注意，他笑說贏下比賽後，葛芬的經紀公司主動聯繫團隊，談未來合作可能，代表能力獲得認可。

從2015年開始就成為台塑企業暨王詹樣公益信託的贊助選手，曾俊欣十分感謝企業提供的支持，難得記者會日期人在台灣，晚上又要飛往歐洲的他親自出席記者會，記者會結束後還安排好練球，把握每一刻進步的機會。

24歲的曾俊欣提到，去年共打了36站比賽，創下職業生涯新高，今年預計不會打那麼多站，會以ATP巡迴賽賽事為主，朝世界前50的目標邁進；他形容新賽季一開始「運氣不太好」，幾站比賽都是排在候補1卻沒能補進正賽，「不過比賽內容都滿扎實，有往上進步。」接續目標持續提高世界排名，曾俊欣目標今年法網可以直接從會內賽打起，下半年瞄準名古屋亞運和台維斯盃，盼代表中華隊打回佳績。

曾俊欣親自出席台塑燃星暨未來之星聯合記者會，將國際賽獎盃獻給台塑企業暨王詹樣公益信託代表、總管理處資深經理林振添。記者曾思儒／攝影
曾俊欣親自出席台塑燃星暨未來之星聯合記者會，將國際賽獎盃獻給台塑企業暨王詹樣公益信託代表、總管理處資深經理林振添。記者曾思儒／攝影

名古屋 中華隊 記者會

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