電競國家盃11月利雅德登場 吸引逾百國參與

2026年米蘭-柯提納冬季奧運會圓滿落幕，中華代表團在亞熱帶國家的先天限制下，憑藉著驚人的意志力，在冰雪賽場上接連改寫多項國家紀錄。為表彰這些突破極限、填補台灣體育史空白的勇者，「WTRP王楊嬌體育賽事創紀錄獎」今天正式對外預告本次冬奧的獎助名單，共有六位選手憑藉「首度取得正式參賽權」及「刷新歷屆最佳表現」的卓越成就獲得肯定 。

2026-03-26 10:49