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電競國家盃11月利雅德登場 吸引逾百國參與

中央社／ 台北26日電
電競國家盃11月利雅德登場。 主辦單位
電競國家盃11月利雅德登場。 主辦單位

電競國家盃預計於11月在利雅德登場，屆時將吸引超過100個國家參與，而中華民國電子競技運動協會成為官方合作夥伴，負責台灣代表隊組建、參賽協調等事宜。

電競基金會從2024年開始舉辦電競世界盃，因為祭出高額獎金，集結全球最佳俱樂部參戰而蔚為轟動，成為每年夏天全世界最受矚目的電競賽事。

隨著國際奧會宣布電競奧運會延期後，電競基金會在2025年8月公布電競國家盃（Esports Nations Cup）計畫，預計從2026年起每2年舉辦1次，期盼召集全世界實力最堅強的選手代表國家爭取最高榮耀。

首屆電競國家盃預計於2026年11月2日至29日在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉辦，屆時項目將有「英雄聯盟」、「餓狼傳說」等16項熱門項目，吸引超過100個國家參與，可望成為全球規模最大、以國家為單位的電競賽事。

電競基金會今天透露，中華民國電子競技運動協會（CTESA）憑藉過往國家隊組建豐富經驗、對國內電競生態瞭解，及長年經營產業與國際關係，獲選為電競國家盃官方合作夥伴，將協助代表隊選訓賽相關事宜，也計劃規劃各項社群參與活動，期盼這項合作更加深化並擴大電競生態圈發展。

英雄聯盟 電競 國家隊

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