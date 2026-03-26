高球／LPGA福特錦標賽開打 曾雅妮備戰盼維持好手感

LPGA福特錦標賽今天晚上展開首回合，台灣共4女將參賽；「微笑球后」曾雅妮盼延續上週好手感積極備戰，「台灣一姐」徐薇淩也將挑戰今年最佳排名。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）福特錦標賽（Ford Championship）總獎金225萬美元（約7185萬台幣），比賽在亞利桑納州鳳凰城開打，台灣有徐薇淩、曾雅妮、錢珮芸、程思嘉4人參賽。

世界排名正好第100名的徐薇淩，今年賽季已參加過4場比賽，最佳排名以LPGA藍灣高球賽的並列第33名最為出色。

徐薇淩表示，上週回到美國本土首戰，其實表現得還算可以，就是推桿比較找不到感覺，希望這個星期可以有所突破。

生涯拿過15場LPGA賽事冠軍的曾雅妮，本週福特公開賽就是靠這項資格參賽，她在前一場的LPGA創建者盃以並列第42名作收，表現相對穩定，也收下過去8年來第2筆LPGA獎金，給了她很大信心。

她強調，能再次回到LPGA賽場真的非常開心，「拿到這筆獎金就是告訴我，必須要繼續努力不能放棄。」

球員除了要挑戰多變且困難的球場外，本週在亞利桑納的炎熱高溫，也將考驗球員耐戰性。