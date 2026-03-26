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冬奧／台灣好手突破性表現 6人獲王楊嬌創紀錄獎

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王楊嬌體育賽事創紀錄獎獲獎選手將可獲得獎金及象徵台灣的獎座。圖／王楊嬌體育賽事創紀錄獎提供
王楊嬌體育賽事創紀錄獎獲獎選手將可獲得獎金及象徵台灣的獎座。圖／王楊嬌體育賽事創紀錄獎提供

2026年米蘭-柯提納冬季奧運會圓滿落幕，中華代表團在亞熱帶國家的先天限制下，憑藉著驚人的意志力，在冰雪賽場上接連改寫多項國家紀錄。為表彰這些突破極限、填補台灣體育史空白的勇者，「WTRP王楊嬌體育賽事創紀錄獎」今天正式對外預告本次冬奧的獎助名單，共有六位選手憑藉「首度取得正式參賽權」及「刷新歷屆最佳表現」的卓越成就獲得肯定 。

本次獎助名單中，越野滑雪男子選手李杰翰的表現深具指標意義，他成為自1994年國際滑雪總會（FIS）規定必須具備積分成績才能參賽以來，台灣首位憑藉個人點數符合標準，並具備世界錦標賽紀錄而正式取得冬奧參賽資格的選手，象徵台灣男子越野滑雪已邁入符合國際職業門檻的新里程碑。

本屆冬奧台灣女性運動員在多個項目實現了歷史性的首次參賽，林欣蓉成為史上首位獲得女子單人雪車門票的台灣選手，也和搭檔林頌恩參與國內首次女子雙人雪車賽事，最終以2分56秒77完賽，位列第 25 名 。

余睿則是成為台灣冬奧史上第一位女子越野滑雪代表；競速滑冰名將陳映竹在女子500公尺決賽跑出37秒914，在29名選手中並列第11名，刷新2018年平昌冬奧第22名的紀錄，且與個人生涯最佳僅差0.004秒 。

高山滑雪中，張天將在男子大曲道賽事以2分22秒85排名第36名，寫下台灣在該項目歷屆參賽中的最佳排名，並達成完賽目標 。

「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」秉持支持選手勇敢逐夢的初衷，針對本次符合「國內首次參賽」及「排名歷屆最佳」標準的選手發放獎助金 ，獲獎名單包含李杰翰、林欣蓉、林頌恩、張天將、余睿、陳映竹。這群冰雪勇士的每一小步，都是台灣體育發展的一大步 。

選手 冬奧 陳映竹

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