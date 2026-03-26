邁阿密名人賽／止步8強 西班牙大黑馬仍寫22年紀錄

捷克好手萊赫茨卡（Jiri Lehecka）今天終結西班牙黑馬蘭達盧塞（Martin Landaluce）在邁阿密名人賽的驚奇旅程，名列第21種子的萊赫茨卡以7：6（7：1）、7：5晉級，生涯第二度打進名人賽4強。

20歲的蘭達盧塞世界排名151，從會外賽打起卻一路挺進，打進8強成為22年來排名最低的名人賽8強選手，不過今天碰捷克好手沒能更進一步，兩盤都在緊要時刻失守，黑馬旅程告終。

「今天真的太難打了。」萊赫茨卡提到，面對沒有包袱的對手總是不好打，今天對手又表現非常好，「他在關鍵時刻打出一些不可思議的球，每一次我有破發機會，都被他守住，讓我很難招架。我們都發揮非常好，我一直在尋求回球時機，最終在比賽尾聲找到機會。」

萊赫茨卡全場出現10個破發點，蘭達盧塞僅出現1次，不過萊赫茨卡前9個機會都沒把握，直到第二盤第12局完成關鍵破發，避免讓兩盤戰局都進入「搶7」。

這是萊赫茨卡2024年馬德里名人賽後再闖4強，第四輪拍下世界前10的地主好手弗里茲（Taylor Fritz）的他說：「每場在名人賽的比賽水準都很高，這幾天我可以通過考驗，我以自己表現為榮。」他強調會為下一戰做好完全準備，希望突破個人最佳成績。

闖進4強也讓萊赫茨卡下周排名至少會提升6名，追平去年締造的個人最佳16名；蘭達盧塞的驚奇旅程也會讓他排名狂升48席到第103位。