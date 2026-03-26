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路跑／馬力全開挑戰賽鼓勵跑者突破自我 冠軍隊女跑者將前進上海賽

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
「PEGASUS 42 馬力全開挑戰賽」邀請跑者齊聚台北田徑場暖身場。圖／Nike提供
「PEGASUS 42 馬力全開挑戰賽」邀請跑者齊聚台北田徑場暖身場。圖／Nike提供

運動品牌Nike 於昨天晚間舉辦「PEGASUS 42 馬力全開挑戰賽」，邀請跑者齊聚台北田徑場暖身場，本次挑戰賽亦延伸至國際跑步舞台，呼應 Nike 持續鼓勵跑者突破自我的品牌精神，冠軍隊伍的女性跑者將前往上海參與今年的 Nike After Dark Tour 賽事。  

作為Nike經典跑鞋系列最新一代鞋款，Pegasus 42 延續系列四十多年以跑者為核心的創新理念，透過升級的 Air Zoom 氣墊系統，帶來更高效的能量回饋與流暢腳感，滿足不同配速跑者於日常訓練中的多元需求。  

昨天活動中，跑者依照個人配速分組，搭配現場配速燈完成3K節奏跑，在穩定節奏中感受持續輸出的跑步狀態；隨後進行團隊接力賽，透過傳接棒與衝刺展現速度與團隊默契，完整串連從訓練到競賽的跑步體驗，也實際體驗 Pegasus 42 在日常跑步中的穩定腳感與回彈推進表現。

本次挑戰賽亦延伸至國際跑步舞台，呼應Nike持續鼓勵跑者突破自我的品牌精神，冠軍隊伍的女性跑者將前往上海參與今年的Nike After Dark Tour賽事。After Dark Tour為Nike全球夜跑系列賽，2026年將於倫敦、洛杉磯、馬尼拉、墨西哥、孟買、上海與雪梨等七大城市登場，結合跑步、城市與社群體驗，邀請跑者在夜色中奔跑，展現自我並感受彼此連結的力量。

活動透過傳接棒與衝刺展現速度與團隊默契，完整串連從訓練到競賽的跑步體驗。圖／Nike提供
活動透過傳接棒與衝刺展現速度與團隊默契，完整串連從訓練到競賽的跑步體驗。圖／Nike提供

品牌 挑戰賽 馬尼拉

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