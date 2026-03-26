羽球／戴資穎追極光天候不佳…問AI能否衝一波？答案讓她噴笑

羽球天后戴資穎退休後熱衷走訪世界旅行，她近日在臉書分享高空跳傘後，昨（25）日又曝光追逐極光的趣事，透露原本滿心期待能再度欣賞極光美景，卻因天氣不佳撲空，最後詢問AI得到的幽默回覆，更讓她忍不住笑出來，引發粉絲熱議。

戴資穎表示，抵達當地的第一晚仍決定「衝一波」外出追極光，並讚嘆當地白天與夜晚景色都相當迷人。她提到，3月20日至21日適逢極光活動強烈期，透過手機應用程式觀察指數顯示「整個超高」，原本對再次觀賞極光充滿期待。

然而，天公不作美，當地卻下起大雨，天空更是「100%雲層覆蓋」，讓她直呼相當失望。即使如此，她仍不死心，持續觀察窗外天氣與極光指數變化，希望能抓住空檔再出門嘗試。

在多次等待後，戴資穎決定向AI詢問是否還有機會衝一波，沒想到得到一句讓她笑出來的回覆：「簡單來說有極光，可是你看不到。」最終，戴資穎選擇釋懷，表示既然已經看過一次，就應該心滿意足，並期待未來還能再欣賞這難得的自然奇景。

貼文曝光後，不少粉絲留言表示「AI這回答，真的好氣又好笑」、「這個AI好調皮」、「笑死，真的很AI回答」、「AI要請大家認清事實嗎？」，網友隨文也分享在不同地方看到的極光美圖。