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田徑／男子撐竿跳再創5公尺50紀錄 黃湧富攜手吳彥翰開創新紀元

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
南投國際室內撐竿跳邀請賽，黃湧男子撐竿跳再創5公尺50紀錄。圖門來源：徑時光 圖門來源：徑時光
南投國際室內撐竿跳邀請賽，黃湧男子撐竿跳再創5公尺50紀錄。圖門來源：徑時光 圖門來源：徑時光

在草屯商工舉行的南投國際室內撐竿跳邀請賽，我國好手再創佳績，代表屏東縣長治國中出賽的黃湧富，在男子撐竿跳賽事一舉越過5公尺50大關，不僅打破室內賽全國紀錄，也追平上禮拜隊友吳彥翰在南投日月潭國際撐竿跳邀請賽創下的男子室外撐竿跳新全國紀錄5公尺50，也達到亞運參賽標準。

上周登場的南投日月潭國際撐竿跳邀請賽，我國好手吳彥翰就在國際男子組決賽中，以5公尺50的佳績，將林志成在2023年新北城市盃創下的5公尺38全國男子室外紀錄一舉刷新，還達到亞運參賽標準。

而本周在草屯商工登場的南投國際室內撐竿跳邀請賽，我國選手也再創佳績，在國際男子組出賽的黃湧富，先是在5公尺40第三跳順利通過，已經打破由謝佳翰所保持的5公尺30室內全國紀錄，隨後向5公尺50挑戰更是在第二跳就通過，儘管向5公尺60挑戰失敗，但仍是達到亞運參賽標準，並且將冠軍留在台灣。

而吳彥翰和黃湧富在室內外賽相繼跳出5公尺50的佳績，更是將我國男子撐竿跳推向新紀元，在2022年以前，我國男子室外撐竿跳全國紀錄為謝佳翰在2013年創下的5公尺32，而這項成績也停滯了整整9年，直到黃正琦在2022年跳出5公尺35後才一舉刷新，接下來包括黃湧富、林琮憲、林志成和吳彥翰也都陸續跳出5公尺35以上的佳績，這次一次有兩位選手跳出5公尺50佳績，更是實屬不易。

日月潭 屏東縣

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