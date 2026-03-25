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田徑／黃湧富國際室內撐竿跳賽奪金 破全國達標亞運

中央社／ 台北25日電
黃湧富(資料照)。 黃湧富IG
黃湧富(資料照)。 黃湧富IG

南投舉行的國際室內撐竿跳高邀請賽，台灣好手黃湧富躍過5公尺50，打破室內全國紀錄奪金，更達標名古屋亞運參賽標準，讓他直呼相當感動，甚至差點落淚。

繼台灣撐竿跳好手吳彥翰刷新全國紀錄、達標名古屋亞運的參賽標準後，平時一起訓練的戰友黃湧富今天也加入行列，在國際室內撐竿跳高邀請賽順利飛躍5公尺50拿到金牌，打破謝佳翰於2014年締造的室內全國紀錄，而黃湧富、吳彥翰有望攜手前進名古屋亞運。

「其實跳過5公尺50當下內心超級感動，甚至有點想要落淚，畢竟自己沉寂一段時間，這段過程真的很辛苦。」黃湧富接受中央社採訪時感性說道。

起因於去年初不慎左後大腿拉傷，黃湧富透露，休養2個月無法正常訓練，讓他的心態大受影響，時刻擔心能否回到巔峰水準，所幸在家人、教練鼓勵加持下，黃湧富慢慢給予自己正能量，就算狀況起伏，仍積極復健重回賽場。

黃湧富打趣說，在冬訓期間要求加倍訓練，積極想要把失去的肌力找回來，同時加強不足之處，教練葉健銘也按照自己要求，安排與過往不一樣的課表，「今年表現明顯感覺不同。」

有機會與吳彥翰聯手前進名古屋亞運，黃湧富笑說，屆時有個互相鼓勵搭檔，並分享兩人平時是一起訓練好夥伴，也一直為5公尺50這個共同目標努力，如今兩人先後躍過門檻，黃湧富表示，「我們都很相信彼此，能夠破全國達標亞運，很開心真的做到了。」

南投 名古屋 亞運

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