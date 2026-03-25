快訊

家長人呢？桃機二航廈赫見男童笑嘻嘻跳下防墜網 消防急出動救人

中職／自稱「彎彎職棒球員」遭炎上！林益全：一起為棒球努力

李貞秀稱「高虹安拿柯文哲700萬」 民眾黨認定嚴重破壞名譽將裁處

聽新聞
0:00 / 0:00

田徑／高師大吳彥翰撐竿跳5米50破紀錄 挺進亞運、U23亞錦賽

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄師大吳彥翰締造5公尺50紀錄。記者郭韋綺／攝影
高雄師大吳彥翰締造5公尺50紀錄。記者郭韋綺／攝影

國立高雄師範大學體育系撐竿跳高選手吳彥翰參加2026國際撐竿跳高邀請賽，以5公尺50成績刷新全國紀錄，較原紀錄5公尺38大幅推進12公分，不僅摘下國際組銀牌，也一舉取得U23亞洲錦標賽與名古屋亞運參賽資格。

吳彥翰此役表現穩中帶強，雖在5公尺與5公尺20高度皆於第二次試跳才順利過關，一度面臨壓力，但關鍵時刻展現穩定心理素質，挑戰5公尺40時一次過竿，打破原全國紀錄，隨後再以5公尺50成功過竿，持續推高紀錄門檻，為台灣撐竿跳高寫下新頁。

成績突破背後，來自長年扎實培養，吳彥翰坦言，當初選擇進入高師大，是受到學長黃湧富影響，希望在相同體系中精進實力。除專注訓練外，他同時修讀師資培育課程，規劃未來投入體育教育。為強化技術，他課後經常往返高雄與屏東長治國中，接受教練葉健銘指導，在課業與訓練間取得平衡。

「雖然過程辛苦，但這是必經之路」吳彥翰表示，此次打破全國紀錄對他是重要肯定，也將持續調整狀態，備戰國際賽事，期盼在更高層級舞台爭取佳績，並將自身經驗回饋學校，培育更多後進選手。

高師大體育系2014年起將撐竿跳高列為重點項目，初期面臨招生名額有限及訓練資源不足等困境，仍持續投入培訓，歷年於全大運累積8金7銀佳績，並培育出張日皓、陳怡瑩、陳建璋、黃湧富、任純瑩、謝雨庭等選手。

高師大表示，2年前體育署補助到位，目前訓練環境升級為國際標準，整體競技實力明顯提升。

高雄師大吳彥翰持竿助跑。記者郭韋綺／攝影
高雄師大吳彥翰持竿助跑。記者郭韋綺／攝影

高雄師大吳彥翰過竿。記者郭韋綺／攝影
高雄師大吳彥翰過竿。記者郭韋綺／攝影

名古屋 體育署 高師大

延伸閱讀

新竹縣擊劍捷報 劉瀚文亞青賽奪銳劍團體首金

HBL／冠亞軍北市4校包辦！北一女遭逆轉三連霸夢碎 最高可獲百萬獎金

HBL／冠亞軍北市4校包辦！北一女遭逆轉三連霸夢碎 最高可獲百萬獎金

全國技能北區競賽銲接職類 世紀綠能工商選手加強備戰

相關新聞

田徑／高師大吳彥翰撐竿跳5米50破紀錄 挺進亞運、U23亞錦賽

國立高雄師範大學體育系撐竿跳高選手吳彥翰參加2026國際撐竿跳高邀請賽，以5公尺50成績刷新全國紀錄，較原紀錄5公尺38大幅推進12公分，不僅摘下國際組銀牌，也一舉取得U23亞洲錦標賽與名古屋亞運參賽資格。

自由車／建大冠名KOM夏季賽 6月12日鳴槍前進玉山塔塔加

備受期待的台北國際自行車展開幕首日，將由建大工業董事長楊啟仁親自揭開序幕，宣告建大品牌正式挹注強大動能。建大冠名加入「台灣KOM系列活動」的「KOM夏季」賽事，展現品牌深耕自行車領域的行動力，將企業的國際影響力與協會的專業賽務執行力完美結合。

羽球／土銀李氏兄弟奪瑞士公開賽金牌 締造台灣男雙新猷

土銀男雙「李氏兄弟」李芳任/李芳至於本次「瑞士羽球公開賽」冠軍戰以直落二拍下丹麥組合，為我國進帳今年第一座羽球男雙冠軍，這也是「李氏兄弟」生涯第二座超級300系列賽冠軍，同時改寫我國在瑞士公開賽男雙項目紀錄，成為該賽事登頂的第一組臺灣男雙。

HVL／最終六強決賽27日台體大登場 12隊陣前喊話「嘸咧驚啦」

114學年度HVL高中排球甲級聯賽最終六強，將在27日起一連三天於台中國立台灣體育運動大學體育館舉行，男、女六強共12支球隊，將展開激烈競爭，儘管面臨強敵當前，球員們大聲喊出「嘸咧驚啦」，決心要打出一場場好球，爭取最佳成績。

圍棋／中環天元賽 許皓鋐締造史無前例5連霸

第25屆「中環天元賽」挑戰賽5番勝負第4局今天落幕，台灣圍棋名將許皓鋐持黑中盤擊敗挑戰者陳祈睿，不僅以3比1完成衛冕，更...

射箭／熟悉的最對味！黃逸柔、陳界綸企業賽再聯手

2022年世界盃射箭賽在光州為中華隊射下隊史第一面複合弓混雙金牌，黃逸柔和陳界綸去年世界盃佛羅里達站再攜手奪銀，今天中華企業射箭聯賽第8年選秀大會兩人更前後翻出新北凱撒的手牌，新賽季將繼續攜手，黃逸柔也和相識超過20年的「雷母」雷千瑩如願當隊友。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。