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田徑／高師大吳彥翰撐竿跳5米50破紀錄 挺進亞運、U23亞錦賽
國立高雄師範大學體育系撐竿跳高選手吳彥翰參加2026國際撐竿跳高邀請賽，以5公尺50成績刷新全國紀錄，較原紀錄5公尺38大幅推進12公分，不僅摘下國際組銀牌，也一舉取得U23亞洲錦標賽與名古屋亞運參賽資格。
吳彥翰此役表現穩中帶強，雖在5公尺與5公尺20高度皆於第二次試跳才順利過關，一度面臨壓力，但關鍵時刻展現穩定心理素質，挑戰5公尺40時一次過竿，打破原全國紀錄，隨後再以5公尺50成功過竿，持續推高紀錄門檻，為台灣撐竿跳高寫下新頁。
成績突破背後，來自長年扎實培養，吳彥翰坦言，當初選擇進入高師大，是受到學長黃湧富影響，希望在相同體系中精進實力。除專注訓練外，他同時修讀師資培育課程，規劃未來投入體育教育。為強化技術，他課後經常往返高雄與屏東長治國中，接受教練葉健銘指導，在課業與訓練間取得平衡。
「雖然過程辛苦，但這是必經之路」吳彥翰表示，此次打破全國紀錄對他是重要肯定，也將持續調整狀態，備戰國際賽事，期盼在更高層級舞台爭取佳績，並將自身經驗回饋學校，培育更多後進選手。
高師大體育系2014年起將撐竿跳高列為重點項目，初期面臨招生名額有限及訓練資源不足等困境，仍持續投入培訓，歷年於全大運累積8金7銀佳績，並培育出張日皓、陳怡瑩、陳建璋、黃湧富、任純瑩、謝雨庭等選手。
高師大表示，2年前體育署補助到位，目前訓練環境升級為國際標準，整體競技實力明顯提升。
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