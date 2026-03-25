自由車／建大冠名KOM夏季賽 6月12日鳴槍前進玉山塔塔加

備受期待的台北國際自行車展開幕首日，將由建大工業董事長楊啟仁親自揭開序幕，宣告建大品牌正式挹注強大動能。建大冠名加入「台灣KOM系列活動」的「KOM夏季」賽事，展現品牌深耕自行車領域的行動力，將企業的國際影響力與協會的專業賽務執行力完美結合。

建大工業重視騎乘安全與賽事品質，本次賽事將以最高標準落實交通管制與賽道安全，從起點到終點配置專業裁判團全程守護，確保每位勇於挑戰自我的騎士，都能在最安全、最專業的環境中，感受「台灣KOM夏季」自行車賽會前導炎出的熱血火花。

回望過去幾年，台灣自行車界歷經了全球疫情的衝擊與山區地質大變動的艱難時刻，導致許多指標性活動陷入停滯，然而挑戰的意志從未熄滅。正因如此，建大選擇在此刻投入資源，支持「KOM」品牌持續發展，中華民國自行車騎士協會多年累積的專業與口碑，已在車友心中奠定不可動搖的地位，正是建大工業所看重並致力守護的核心價值。雖然路線因環境影響變更玉山塔塔加，主辦單位依然堅持初衷，將過去的挫折轉化為進化的養分，為賽事的重啟打下堅實基礎。

展望未來，「2026 建大盃夏季KOM」不僅是一場本土賽事的重啟，更是台灣向世界發出的邀請函。建大工業將扮演推動國際化的關鍵推手，運用其全球通路與品牌渲染力，將這場足以代表台灣精神的賽會活動，推薦給全世界喜愛高山挑戰的車友選手們，讓國際看見台灣推展自行車運動的決心與實力、看到台灣高山之美、看到台灣自行車產業的穩當前行。

建大工業對車友的承諾，更是要讓全球知道，台灣擁有世界級的壯麗高山賽道與高品質的賽事體驗，邀請全球愛好高山挑戰騎士們共同在台灣山巔，寫下屬於自己的傳奇篇章。2026建大盃夏季KOM在6月12日台灣最高峰玉山塔塔加登山口與您高度相會，這是一場攀登高峰競速挑戰，更是一場產業與運動結合的典範示範。讓世界車友看見台灣山岳賽事的高度，也讓全球市場看見建大工業所推薦給國際的優質自行車賽會活動。