羽球／土銀李氏兄弟奪瑞士公開賽金牌 締造台灣男雙新猷

土銀男雙「李氏兄弟」李芳任/李芳至於本次「瑞士羽球公開賽」冠軍戰以直落二拍下丹麥組合，為我國進帳今年第一座羽球男雙冠軍，這也是「李氏兄弟」生涯第二座超級300系列賽冠軍，同時改寫我國在瑞士公開賽男雙項目紀錄，成為該賽事登頂的第一組臺灣男雙。

土銀雙胞胎「李氏兄弟」目前世界排名為第23名，兩人自雲林斗南高中正式合拍以來，憑藉特有的心電感應與絕佳默契拚戰羽壇，目前生涯在超級300系列賽共七次闖進四強、其中三次打進決賽，終於在去年加拿大羽球公開賽摘金，本次更帶回第二座冠軍。

土銀「李氏兄弟」在本次「瑞士羽球公開賽」展現強悍韌性與戰力，前兩輪先以直落二取勝，第三輪強碰自家隊友陳政寬/林秉緯上演「土銀內戰」，激戰至第三局才逆轉勝出；在四強戰對決丹麥組合，雖然在決勝局一路落後，但兩人成功化解對手兩次賽末點，並以23：21逆轉取勝晉級冠軍戰。

在金牌戰，土銀「李氏兄弟」雙膝與右手肘皆貼滿包紮帶傷上陣，強碰世界排名第24的丹麥組合，教練陳宏麟賽前協助分析並擬定平抽擋戰術，讓兩人快速掌握攻防節奏，以21：18率先搶下第一局。在第二局，土銀「李氏兄弟」更乘勝追擊，一度將比分拉開至5分差，最終靠著加壓猛攻讓對手失誤，最終以直落二態勢順利拿下本季第一冠，同時也創下臺灣羽球男雙在瑞士公開賽的第一面金牌紀錄。

土地銀行自民國65年成立羽球隊，耕耘臺灣羽球運動半個世紀，不僅每年斥資數千萬元補助羽球隊預算、更新訓練設備器材及聘用教練與防護員，協助球員在最佳狀態爭取國際賽成績，且自今年1月迄今已勇奪國際及國內賽事5金3銀12銅，總計囊括20面獎牌。