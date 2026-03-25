快訊

便宜又大碗？醫曝豆芽菜「1致命傷」：飽足感都是假的

伊朗高官證實巴基斯坦轉交美國提案 不排除在巴國、土耳其會談

美股電子盤上漲 台指期夜盤上半場再反彈

聽新聞
0:00 / 0:00

全中運／開幕索票近3萬人線上排隊 SJ圭賢等超強卡司引爆嘉義搶票潮

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供
全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供

2026年全國中等學校運動會（全中運）將於4月18日至23日在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。線上系統11時才開放，近３萬人同時在線上排隊，網路線上索票一度太多人當機；下午1時在嘉義縣立圖書館與表演藝術中心的實體索票現場，更早早排起長龍，展現繼台灣燈會後，嘉義縣再度以大型活動吸引全台目光。

縣長翁章梁表示，嘉義縣將延續2026台灣燈會「115全中運 超越在嘉義」精神，迎接全國各地民眾到訪，邀請大家為選手加油之餘，也要來一趟小旅行，如阿里山賞櫻、瑞里欣賞紫藤花，或到海邊感受海風、品嚐在地美食。

本屆全中運為運動部成立後首場全國性綜合體育盛事，設有21個競賽項目，共2萬名選手與隊職員參加。運動部常務次長洪志昌表示，全中運是培育與發掘優秀運動人才的舞台，期勉選手不斷超越與突破自我，在場上創造佳績。

4月18日晚間在嘉義縣立棒球場舉行的開幕典禮，最受矚目的選手之夜由圭賢結合300架無人機演出，以音樂融合科技震撼夜空。為照顧未搶到票的民眾，縣府表示4月18日當天將開放少量候補名額供排隊入場。此外，縣府也串連50家在地業者推出應援好康，民眾至特約店家出示相關證明，即可享有專屬優惠。

全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供
全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供

全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供
全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供

全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供
全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣全中運開幕一票難求，線上實體同步湧現排隊搶票人龍，圖為嘉義縣圖書館排隊盛況。圖／讀者提供
嘉義縣全中運開幕一票難求，線上實體同步湧現排隊搶票人龍，圖為嘉義縣圖書館排隊盛況。圖／讀者提供

全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供
全中運將在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。圖／嘉義縣政府提供

近３萬人在線上排隊，網友說1小時才消耗200人。圖／翻攝畫面
近３萬人在線上排隊，網友說1小時才消耗200人。圖／翻攝畫面

全中運在嘉義實體索票，今早八點就有人在排隊。圖／翻攝綠豆嘉義人臉書
全中運在嘉義實體索票，今早八點就有人在排隊。圖／翻攝綠豆嘉義人臉書

梁文音 嘉義 翁章梁

延伸閱讀

新竹縣擊劍捷報 劉瀚文亞青賽奪銳劍團體首金

全中運／嘉義「辦喜事」迎2萬人 選手之夜卡司曝光

相關新聞

田徑／男子撐竿跳再創5公尺50紀錄 黃湧富攜手吳彥翰開創新紀元

在草屯商工舉行的南投國際室內撐竿跳邀請賽，我國好手再創佳績，代表屏東縣長治國中出賽的黃湧富，在男子撐竿跳賽事一舉越過5公尺50大關，不僅打破室內賽全國紀錄，也追平上禮拜隊友吳彥翰在南投日月潭國際撐竿跳邀請賽創下的男子室外撐竿跳新全國紀錄5公尺50，也達到亞運參賽標準。

田徑／高師大吳彥翰撐竿跳5米50破紀錄 挺進亞運、U23亞錦賽

國立高雄師範大學體育系撐竿跳高選手吳彥翰參加2026國際撐竿跳高邀請賽，以5公尺50成績刷新全國紀錄，較原紀錄5公尺38大幅推進12公分，不僅摘下國際組銀牌，也一舉取得U23亞洲錦標賽與名古屋亞運參賽資格。

自由車／建大冠名KOM夏季賽 6月12日鳴槍前進玉山塔塔加

備受期待的台北國際自行車展開幕首日，將由建大工業董事長楊啟仁親自揭開序幕，宣告建大品牌正式挹注強大動能。建大冠名加入「台灣KOM系列活動」的「KOM夏季」賽事，展現品牌深耕自行車領域的行動力，將企業的國際影響力與協會的專業賽務執行力完美結合。

羽球／土銀李氏兄弟奪瑞士公開賽金牌 締造台灣男雙新猷

土銀男雙「李氏兄弟」李芳任/李芳至於本次「瑞士羽球公開賽」冠軍戰以直落二拍下丹麥組合，為我國進帳今年第一座羽球男雙冠軍，這也是「李氏兄弟」生涯第二座超級300系列賽冠軍，同時改寫我國在瑞士公開賽男雙項目紀錄，成為該賽事登頂的第一組臺灣男雙。

湖口鄉樂活運動館開工總經費4.1億元 李洋今出席動土典禮

為打造優質多元的運動環境，運動部部長李洋今天親赴「新竹縣湖口鄉樂活運動館新建工程」開工動土典禮。本案總經費約4.1億元，其中運動部核定補助1億元，預計於116年12月完工，完工後將提供湖口鄉及鄰近地區民眾安心使用的多功能運動館，同時也造福週邊的職工族群。

全中運／開幕索票近3萬人線上排隊 SJ圭賢等超強卡司引爆嘉義搶票潮

2026年全國中等學校運動會（全中運）將於4月18日至23日在嘉義縣登場，隨「選手之夜」祭出韓國天團SUPER JUNIOR成員圭賢、婁峻碩SHOU、鼓鼓呂思緯及梁文音等豪華卡司，今天開放索票隨即引發全台搶票熱潮。線上系統11時才開放，近３萬人同時在線上排隊，網路線上索票一度太多人當機；下午1時在嘉義縣立圖書館與表演藝術中心的實體索票現場，更早早排起長龍，展現繼台灣燈會後，嘉義縣再度以大型活動吸引全台目光。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。