HVL／最終六強決賽27日台體大登場 12隊陣前喊話「嘸咧驚啦」

114學年度HVL高中排球甲級聯賽最終六強，將在27日起一連三天於台中國立台灣體育運動大學體育館舉行，男、女六強共12支球隊，將展開激烈競爭，儘管面臨強敵當前，球員們大聲喊出「嘸咧驚啦」，決心要打出一場場好球，爭取最佳成績。

在114學年度HVL高中排球甲級聯賽最終六強決賽正式開賽前，今天在格萊天漾大飯店格萊廳舉行決賽賽前記者會，男、女六強球隊由執行教練與主力球員一同出席，在記者會上展現旺盛的企圖心與鬥志，期許展現最佳狀態，為母校爭取榮耀。

去年男、女生組冠軍豐原高商與東山高中今年將尋求三連霸，分別挾地主優勢，有機會奪下隊史第14冠及第8冠；上季亞軍內湖高工複賽時傷兵不斷，但決賽的關鍵戰役預計將以完整陣容爭取冠軍；建國中學在關鍵戰突圍，隊史首次加入六強行列，力拚隊史首冠；華僑高中以穩定節奏與團隊默契站穩腳步，以全勝姿態晉級決賽；去年獲得第六名的苑裡高中憑藉「願力精神」屢在關鍵時刻取勝，隊伍中多數為113學年度JHVL冠軍班底，今年勢必再創佳績；福誠高中則以強權之姿再度回歸，複賽雖然頻頻五局大戰，但仍展現爭冠氣勢。

女生組其他隊伍同樣精彩，內湖高中攻守均衡，複賽僅輸給衛冕軍東山高中，穩定晉級是決賽常客；上季亞軍的華僑高中持續磨合，新血戰力注入，學姐們的穩定發揮將帶領學妹們一步步邁向冠軍；去年殿軍的鶯歌工商，預賽及複賽雖跌跌撞撞，但依然以積極的攻防打出氣勢，勇闖決賽舞台；北港高中一路拚戰突圍，喊出「拼到最後，站上頂尖」；中山工商則穩定發揮，蓄勢待發，目標直指隊史第15冠。

114學年度高中排球甲級聯賽決賽，將自3月27日起，於台中市國立台灣體育運動大學體育館進行比賽，歡迎所有愛好排球的朋友們來到現場，為這些熱血的排球健兒們加油打氣。無法親臨現場觀賽的球迷朋友們，也可以透過有線電視第152台「民視台灣台」、中華電信Hami Video，或Youtube名衍行銷運動頻道觀賞精彩的賽事，一同見證本學年度冠軍的誕生。