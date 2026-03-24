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圍棋／中環天元賽 許皓鋐締造史無前例5連霸

中央社／ 記者陳容琛台北24日電
第25屆「中環天元賽」，台灣圍棋名將許皓鋐完成衛冕，更締造史無前例的5連霸紀錄。 海峰棋院臉書
第25屆「中環天元賽」，台灣圍棋名將許皓鋐完成衛冕，更締造史無前例的5連霸紀錄。 海峰棋院臉書

第25屆「中環天元賽」挑戰賽5番勝負第4局今天落幕，台灣圍棋名將許皓鋐持黑中盤擊敗挑戰者陳祈睿，不僅以3比1完成衛冕，更締造史無前例的5連霸紀錄。

台北舉行的中環天元賽，冠軍獎金新台幣100萬元，採5局3勝制。尋求5連霸的台灣名將許皓鋐，這次與實力不俗的挑戰者陳祈睿正面交鋒，在率先取得聽牌優勢情況下，許皓鋐於關鍵第4局繳出穩定表現，就算一度因做出錯誤選擇，導致形勢不利，仍在最後順利完成衛冕。

打破前台灣棋王王元均寫下連4年稱霸天元賽的紀錄，許皓鋐賽後接受採訪時表現相當謙遜，並主動分享近期心態的起伏，尤其受到去年世界賽成績欠佳影響，前段時間曾感到信心不足，棋局判斷也出現偏差，「對台灣比賽通常還是有信心，但世界賽可能就需要更多自信。」

拿到天元頭銜後，許皓鋐接下來將心力投入「春蘭盃」代表選拔等國際賽事的準備，全力爭取代表權，盼在世界賽下出精彩棋局。他提到，未來希望持續精進前半盤的判斷力，同時調整心理素質，迎接更高強度挑戰。

挑戰天元失利的陳祈睿則表示，感覺有些遺憾，自己在本次挑戰賽的表現，除了勝出那1局下得較好外，其餘3盤發揮皆不理想，特別是細節處理與心理調適，今後仍須針對不足之處進行調整。

許皓鋐 台北

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