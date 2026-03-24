射箭／熟悉的最對味！黃逸柔、陳界綸企業賽再聯手

2022年世界盃射箭賽在光州為中華隊射下隊史第一面複合弓混雙金牌，黃逸柔和陳界綸去年世界盃佛羅里達站再攜手奪銀，今天中華企業射箭聯賽第8年選秀大會兩人更前後翻出新北凱撒的手牌，新賽季將繼續攜手，黃逸柔也和相識超過20年的「雷母」雷千瑩如願當隊友。

2028年洛杉磯奧運納入複合弓，邁入第8年的企業射箭聯賽也首度加入複合弓，將在原本5點賽制中加入第6點的複合弓混雙。今天別開生面的混雙選秀會，由選手選出所屬隊伍的手牌，5名選手一同「亮牌」讓氣氛炒到最高點。

名古屋亞運選拔第三階段排名前段班的黃逸柔和陳界綸，不約而同翻出新北凱撒的手牌，讓台下代表教練出席的「雷母」雷千瑩興奮不已，她和黃逸柔同聲說：「終於又合體！」

36歲的黃逸柔和小1歲的雷千瑩從國中就認識，黃逸柔大學轉練複合弓後成國手常客，從2014年仁川亞運開始，兩人已經一起去過三次亞運，能細數黃逸柔國際賽成績的雷千瑩笑說：「亞運後是奧運，複合弓沒有奧運集訓，以前都是說『我等妳回來』，知道射箭聯賽有複合弓就想一起奮鬥，沒想到『神之抽』！」

不只和雷千瑩當隊友，黃逸柔和國際賽合作多次的陳界綸再當隊友，讓她笑喊「熟悉的最對味」。企業射箭聯賽過往只有反曲弓，今年首度納入複合弓，黃逸柔認為多點比賽機會，企業聯賽又有不同張力，感覺肯定會不同，「希望去享受比賽過程，我也沒聯賽經驗，期待，以不受傷為主。」

28歲的陳界綸在杭州亞運後曾轉任教練，坦言要帶隊又要訓練「沒那麼好過」；黃逸柔也曾在結束培訓後一邊打工、一邊訓練，一度閃過退役念頭，但2028年洛杉磯奧運納入複合弓，讓她有了明確目標，現在又能參與射箭聯賽，讓她直呼「當選手好幸福」。