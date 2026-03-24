HVL／建中男排首闖6強決賽 證明能打球也會讀書

高中排球聯賽HVL將於27日舉行最終6強決賽，締造校史紀錄的建國中學，除了證明能打球也會讀書，隊長陳奕銓更喊話沒有壓力，以挑戰者心態面對其他強敵。

114學年度HVL最終6強決賽將從27日起一連三天在台體大體育館舉行，其中建中男排克服沒有固定訓練場地的問題，首度躋身6強之列，確定締造校史紀錄，接下來將與上屆亞軍內湖高工正面交鋒，爭取晉級機會。

帶領建中男排將滿10年，前台灣男排國手的教練蔡家豪接受媒體聯訪時表示，很開心終於突破打進前6名，尤其訓練時間不如其他強權，而且都是在放學後，有時候還必須與籃球隊、羽球隊共用體育館，加上有些球員有補習，不一定每次都能全員到齊，更顯得這次打進決賽的可貴。

蔡家豪指出，當然期望球員打出更好佳績，不過沒有給予壓力，期望大家享受比賽，他指出高三這批球員在國中時期有經歷國中排球聯賽JHVL的大賽洗禮，所以心理素質較過去幾屆更有抗壓性，成為與列強抗衡的優勢。

隊長陳奕銓則透露，從高一就期望闖進決賽，而隊友也有共同目標，因此很開心在高三這年圓夢，「我們練球時間相對比較少，也不是每天練球，所以晉級是很難得機會。」

陳奕銓分析，球隊的優勢在攔網，搭配隊友具備不俗攻擊火力，自己身為舉球員必須思考怎麼運用多元攻擊手段，並提到屆時將以挑戰者心態面對，「我們沒有壓力，就是做足準備，放開來打。」

除了力求場上表現外，建中男排球員還需要兼顧課業，陳奕銓指出，關鍵在好好分配打球、讀書時間，甚至高三同屆隊友在比賽期間會住一間討論功課，就算蠟燭兩頭燒他仍甘之如飴，未來期望延續排球之路。

值得一提的是，上季男、女生組冠軍豐原高商、東山高中今年都將尋求3連霸，再次締造「王朝」，分別有機會奪下校史第14冠及第8冠。