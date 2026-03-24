新竹縣擊劍捷報 劉瀚文亞青賽奪銳劍團體首金

新竹縣擊劍選手劉瀚文日前代表國家參加「2026年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽」，憑藉精湛劍藝與堅韌心理素質脫穎而出，勇奪銳劍團體賽首金。義民高中杜羽蕎及毅宇蒙特梭利實驗教育機構黃晨熙也在全國青年暨青少年擊劍錦標賽中摘銀，新竹縣長楊文科今是特地在縣府主管會報頒獎表揚，大讚選手們技藝超群，為台灣與家鄉新竹縣爭取最高榮譽。

楊文科表示，劉瀚文奪冠及杜羽蕎、黃晨熙等小將亮眼表現，展現新竹縣體育培訓成果。縣府近年持續投入資源，強化基層培訓、教練專業與訓練環境，期盼選手在更高層級國際賽事發光發熱，也預祝代表隊於全中運延續奪牌氣勢，再次展現竹縣實力。

新竹縣政府教育局表示，劉瀚文為新竹縣擊劍重點培訓選手，畢業於竹北國小、竹北國中及義民高中，在竹縣教練戴秋萍與杜茂全的指導下，完成從青少年到青年的專業養成。今年在競爭激烈的國手選拔賽中，以全國第二名的優異成績入選並在亞青賽場上奪金，不僅是其個人運動生涯的重要里程碑，更是新竹縣基層體育長期耕耘的最佳實證。

劉瀚文表示，亞青賽奪金過程相當驚險，決賽對陣香港時，台灣隊原本領先，後段一度被追平，氣氛十分緊張，所幸隊友穩住陣腳、拉開比分，最終順利奪冠，為台灣拿下亞青男銳團體首面金牌。他直言非常開心，也期許未來持續創造佳績，並強調團體賽除個人技術外，場上溝通與穩定心態更為關鍵。

教練戴秋萍表示，劉瀚文一直是新竹縣重點培訓選手，這次是他首次以國手身分出賽，但在預賽表現穩定，個人排名第9名，成績出乎教練團預期，也顯示平時訓練相當紮實。

除國際賽傳回捷報外，新竹縣義民高中杜羽蕎與毅宇蒙特梭利實驗教育機構黃晨熙，在全國青年暨青少年擊劍錦標賽中分別拿下女子組與男子組第二名。兩人皆為今年代表新竹縣參加全中運的選手，在全國賽事摘銀，展現頂尖實力，也為代表隊注入信心。

杜羽蕎表示，此次帶傷上陣，反而讓自己更有耐心，花更多時間判斷與組織攻勢；預賽表現穩定，使決賽更具信心。接下來將把握時間復原，全力備戰全中運。

楊文科說，期盼未來選手皆能持續努力，在更高層級的國際賽事中發光發熱。圖／縣府提供