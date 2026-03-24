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快來搶先體驗淡江大橋魅力 開放5千民眾健行報名

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
淡江大橋將於5月通車，新北市府在通車前夕將舉辦健行活動。本報資料畫面
淡江大橋將於5月通車，新北市府在通車前夕將舉辦健行活動。本報資料畫面

淡江大橋預計今年5月通車，新北市政府規劃4月25日在淡水漁人碼頭舉辦「好朋友來瞧橋—新北市淡江大橋健行活動」，邀請民眾親身體驗橫跨淡水河口的淡江大橋，感受嶄新地標的壯闊與魅力。民政局表示，第一階段優先開放2千個名額給淡水與八里區民眾報名，第二階段開放全台3千位民眾，讓民眾近距離認識淡江大橋的建設成果。

淡江大橋為北台灣重大交通建設，主橋長 920 公尺、路網全長 6,019 公尺，完工後將串聯八里與淡水兩地，大幅縮短約 25 分鐘車程，有效紓解區域交通壓力。

為讓市民搶先體驗這座國際大師設計的世界級地標，新北市府在通車前舉辦健走活動，4月25日上午9點半正式開放健行，路線全程約 2.5 公里，民眾將由漁人碼頭出發登上主橋，在折返點處以 360 度全視角俯瞰淡水河口與八里海岸線，近距離感受海天一色的壯麗景緻。

民政局表示，活動採兩階段進行線上報名(報名網址https://ctrun.tw/TK0425），第一階段3月30日上午10點優先開放「淡水」與「八里」地區民眾報名，共計2千個名額，期望讓在地居民優先參與這項具歷史意義的活動。

第二階段於4月2日上午10點開放全台民眾報名，提供3千個名額，完走健走民眾可獲得刻印大橋美景的精美紀念幣禮盒、融入大橋與輕軌意象的文青風帆布袋等，更與看見．齊柏林基金會合作授權之明信片，另有專屬設計杯墊及摸彩活動。

民政局長林耀長表示，活動當天漁人碼頭廣場也規劃有活動及樂團表演，沿線也有補給站提供在地小吃、零食與拍照打卡點，也呼籲民眾落實減碳生活，建議搭乘淡海輕軌至淡水漁人碼頭站或公車等大眾運輸工具前往會場。

新北市府提供健行紀念品給參加淡江大橋健行活動民眾。圖／新北民政局提供
新北市府提供健行紀念品給參加淡江大橋健行活動民眾。圖／新北民政局提供

新北市府提供健行紀念品給參加淡江大橋健行活動民眾。圖／新北民政局提供
新北市府提供健行紀念品給參加淡江大橋健行活動民眾。圖／新北民政局提供

漁人碼頭 淡水 淡江大橋

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