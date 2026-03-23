羽球／感謝林鴻道支持 林俊易獻全英金牌

月初勇奪全英公開賽男單冠軍的「左手重砲」林俊易，今天將台灣史上第一面全英公開賽男單金牌獻給宏道運動發展基金會董事長林鴻道，感謝林鴻道常年的支持；剛獲得「一等卿雲勳章」的林鴻道也致贈林俊易獎勵金，希望他繼續締造佳績。

台灣羽將在剛結束的BWF歐洲站打出亮眼表現，最先進行的德國羽賽共有5組台將打進4強，接續登場、歷史最悠久的全英公開賽，林俊易和混雙組合葉宏蔚／詹又蓁打出驚奇，兩組台將都以非種子之姿打進決賽，3月8日進行的決賽再接連捧冠，寫下台灣羽壇新頁。

全英公開賽後的瑞士公開賽，雙胞胎李芳任／李芳至也打下男雙冠軍；新組軍的女雙楊筑云／林芷均也驚奇挺進法國奧爾良羽球大師賽決賽，昨天雖爭冠失利，仍創台將連3站賽事闖決賽紀錄。

全英公開賽屬於BWF超級1000分大賽，林俊易奪冠成台灣男單第一人，世界排名也從參賽時的世界第11躍升到世界第8，僅次於世界排名第6的「一哥」周天成。