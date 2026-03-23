邁阿密名人賽／陽光雙賽滑鐵盧 阿爾卡拉斯第三輪爆冷出局

今年澳網奪冠的西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），北美硬地的「陽光雙賽」都提前落馬，前一站印地安泉名人賽4強出局，今天邁阿密名人賽又止步第三輪，三盤敗給地主好手柯達（Sebastian Korda）。

22歲的阿爾卡拉斯年初澳網登頂完成生涯「全滿貫」，不過開季完美戰績在印地安泉敗給俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medvedev）告終，邁阿密名人賽又在2小時19分鐘激戰中以3：6、7：5、4：6敗給柯達，爆出賽會大冷門。

「這是場難打的比賽，毫無疑問。」阿爾卡拉斯讚對手柯達今天打出不可思議的表現，比賽有很多拉鋸時刻，自己沒能把握機會，「我想他在那些分和時刻表現更好。」

根據ATP資料，世界排名36的柯達成為近一年來擊敗「小蠻牛」的最低排名球員，僅高於去年邁阿密第二輪比利時葛芬（David Goffin）的55名。

柯達提到，這場比賽有許多緊張時刻，自己保持信念，每一拍都全力以赴，「幸運的是我贏下了比賽。」

除柯達爆冷拍下球王晉級第四輪，列第6種子的地主好手弗里茲（Taylor Fritz）和保羅（Tommy Paul）也雙雙晉級。