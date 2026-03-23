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高球／PGA威士伯錦標賽 俞俊安第30名作收創本季最佳

中央社／ 台北23日電
俞俊安寫下本季最佳排名。 法新社
俞俊安寫下本季最佳排名。 法新社

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，今天在PGA威士伯錦標賽最終回合繳出73桿，以4天低於標準2桿的282桿、並列第30名作收，寫下本季最佳排名。

美國職業高爾夫協會（PGA）舉辦的威士伯錦標賽（Valspar Championship）總獎金910萬美元（約新台幣2.93億元），比賽在佛羅里達州的哈伯港登場，台灣僅俞俊安1人參賽。

俞俊安在前3回合分別繳出73、68、68桿的成績，可惜今天最終回合沒能延續好氣勢，下場前4洞就吞了3柏忌，幸好後續在第5、7、8洞抓博蒂回補，前9洞打平標準桿。

轉場後俞俊安表現依舊不穩定，在第15洞抓博蒂後，剩餘3洞全都吞柏忌，讓他從排名前15名跌到並列第30名作收。

俞俊安在最終回合果嶺旁的處理球、沙坑救球都表現不太理想，開球上球道率僅有46%，讓他拿手的鐵桿也只能用來拚命救球，無法製造好的抓博蒂機會。

現年27歲的俞俊安，生涯拿過1場美巡賽冠軍，但今年開季狀態不太理想，本週賽前已經參加的6場比賽有5場遭淘汰，僅1場AT&T圓石灘職業業餘配對賽晉級，幸好這場比賽總算有回穩跡象。

威士伯錦標賽4回合打完，由英格蘭好手費茨派垂克（Matt Fitzpatrick），靠著第18洞推進13呎的再見博蒂推桿，最終就以273桿、1桿之差帶走冠軍獎盃。

俞俊安 英格蘭

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