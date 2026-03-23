聽新聞
0:00 / 0:00
高球／PGA威士伯錦標賽 俞俊安第30名作收創本季最佳
台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，今天在PGA威士伯錦標賽最終回合繳出73桿，以4天低於標準2桿的282桿、並列第30名作收，寫下本季最佳排名。
美國職業高爾夫協會（PGA）舉辦的威士伯錦標賽（Valspar Championship）總獎金910萬美元（約新台幣2.93億元），比賽在佛羅里達州的哈伯港登場，台灣僅俞俊安1人參賽。
俞俊安在前3回合分別繳出73、68、68桿的成績，可惜今天最終回合沒能延續好氣勢，下場前4洞就吞了3柏忌，幸好後續在第5、7、8洞抓博蒂回補，前9洞打平標準桿。
轉場後俞俊安表現依舊不穩定，在第15洞抓博蒂後，剩餘3洞全都吞柏忌，讓他從排名前15名跌到並列第30名作收。
俞俊安在最終回合果嶺旁的處理球、沙坑救球都表現不太理想，開球上球道率僅有46%，讓他拿手的鐵桿也只能用來拚命救球，無法製造好的抓博蒂機會。
現年27歲的俞俊安，生涯拿過1場美巡賽冠軍，但今年開季狀態不太理想，本週賽前已經參加的6場比賽有5場遭淘汰，僅1場AT&T圓石灘職業業餘配對賽晉級，幸好這場比賽總算有回穩跡象。
威士伯錦標賽4回合打完，由英格蘭好手費茨派垂克（Matt Fitzpatrick），靠著第18洞推進13呎的再見博蒂推桿，最終就以273桿、1桿之差帶走冠軍獎盃。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。